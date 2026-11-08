وزير الدفاع الإسرائيلي عن إيران: المهمة لم تُنجز بعد

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بأن تل أبيب لم تنتهِ بعد من التعامل مع طهران، متهماً إيران بأنها تسعى لامتلاك أسلحة نووية.

وزير الدفاع الإسرائيلي عن إيران: المهمة لم تُنجز بعد
العالم والشرق الأوسط
الأحد 8 تشرين الثاني, 2026   14:08
مركز الأخبار
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم، إن إسرائيل لم تنتهِ بعد من التعامل مع إيران، مجدداً اتهاماته بأن طهران تسعى لامتلاك أسلحة نووية، وهو أمر لطالما نفته طهران.

وصرَّح وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، خلال مراسم رسمية قائلاً: "فيما يتعلق بإيران، المهمة لم تكتمل بعد. إيران تحاول تجديد جهودها للحصول على أسلحة نووية، إلى جانب مساعٍ خطيرة أخرى تضع دولة إسرائيل في خطر حقيقي".

وشنّت إسرائيل حربين على إيران، الأولى في حزيران 2025 استمرت 12 يوماً، والثانية بالتشارك مع الولايات المتحدة في شباط 2026، تسببت باندلاع نزاع واسع النطاق في الشرق الأوسط.

(م ش)

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