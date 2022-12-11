منظمات المجتمع المدني تطالب بفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا

تجمّع العشرات من أعضاء منظمات المجتمع المدني داخل مبناها في مدينة الرقة، للإدلاء ببيان، اليوم الأحد، للمطالبة بفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا.

قرئ البيان من قبل الرئيس المشترك لاتحاد المعلمين في الرقة، عبد الفتاح الحمادي، وجاء في مستهله: "تستمر دولة الاحتلال التركي في هجماتها العدوانية على شمال وشرق سوريا، هذه الهجمات التي بدأتها؛ بسبب تبنّي شعب المنطقة لمشروع الأمة الديمقراطية، هذا المشروع الذي يصون حقوق كل فئات الشعب ويحقق الديمقراطية، وهو النواة الأساسية لحل الأزمة السورية".

وأشار البيان إلى أن "آلة القتل التركية لا تزال تشن الهجمات الوحشية على مناطقنا؛ باستخدام المسيّرات والطائرات الحربية وكافة الأسلحة المحرمة دولياً، مرتكبة مجازر وجرائم بحق الشعب الذي قدم الآلاف من الشهداء في الحرب التي خاضها ضد الإرهاب وحارب داعش نيابة عن العالم بأسره".

ولفت البيان أن "هذه الهجمات شكلت خطراً على حياة الملايين من أهالي المنطقة والنازحين الذين لجأوا إليها؛ نتيجة الأمن والاستقرار الذي تشهده".

وأوضح البيان "إننا في منظمات المجتمع المدني، وانطلاقاً من حرصنا على أمن وسلامة مناطقنا، ونتوجه لشعبنا بكافة مكوناته وشعوب العالم وكافة الفعاليات السياسية والاجتماعية والحقوقية لمساندتنا في حملتنا، لفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا؛ ليصل صوتنا إلى أرجاء العالم".

وطالب البيان في ختامه "الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وكافة الحقوقيين بالعالم المطالبة بحرية القائد أوجلان وإخراجه من العزلة المفروضة عليه؛ كونه مؤسس فكر الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب، والمطالبة بإخراجه فوراً هو ومن معه من معتقلي الرأي في السجون التركية، نعم لفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا".

(م خ/خ)

ANHA