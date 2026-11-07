مخطط  وكالة أنباء هاوار 7-11-2026

مخطط  وكالة أنباء هاوار 7-11-2026
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السبت 7 تشرين الثاني, 2026   02:00
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أعرب أهالي قرى آليان بريف جل آغا عن قلقهم إزاء تصاعد خطاب الكراهية وتدهور الأوضاع الاقتصادية، محذرين من انعكاس ذلك على السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، داعين إلى تكاتف جميع المكونات، ومطالبين الحكومة الانتقالية بتحمل مسؤولياتها في حماية المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية(مرفق بالصور والفيديو).

افتُتح أول ملعب لرياضة البادل في الجزيرة السورية ضمن نادي (Smash Padel Club)، بهدف إدخال رياضة جديدة الى المنطقة، وإتاحة الفرصة للشباب لتجربة نشاط رياضي جديد يجمع بين الحركة والمهارة والتفاعل الجماعي(مرفق بالصور والفيديو).

رغم ما تمتلكه منطقة الجزيرة من ثروات زراعية ومواد خام وإمكانات بشرية، لا تزال الصناعة المحلية تواجه تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبات التوريد والتسويق، في وقت تسعى فيه معامل ومشاريع صناعية في المنطقة إلى توسيع إنتاجها وتلبية احتياجات السوق، وفتح فرص عمل أمام أبناء المنطقة، بما يعزز الحركة الاقتصادية ويحد من الاعتماد على المنتجات المستوردة(مرفق بالصور والفيديو).

ترى الباحثة دينا يعقوب أن حلف آيزنكوت لا يتبنى توجهاً أقل عسكرية من حلف نتنياهو بصورة مطلقة، ولا يُعدّ أكثر ميلاً إلى الحرب، إذ يكمن الاختلاف بينهما في أسلوب إدارة المواجهات وتوظيف الأدوات العسكرية والدبلوماسية، وليس في الأهداف الأمنية والاستراتيجية الإسرائيلية الأساسية، في تقييم لمدى التغيير في سياسة إسرائيل الخارجية(مرفق بالصور).

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