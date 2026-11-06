قصف إسرائيلي على الجنوب السوري

قصفت القوات الإسرائيلية بقذائف مدفعية الأراضي الزراعية بريف القنيطرة.

قصف إسرائيلي على الجنوب السوري
خبر
الجمعة 6 تشرين الثاني, 2026   12:48
مركز الأخبار
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أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان أن القوات الإسرائيلية قصفت بقذائف مدفعية الأراضي الزراعية في محيط قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة.

وبيّن المرصد أن الاستهداف طال مناطق يعتمد عليها الأهالي في أعمالهم الزراعية ومصادر رزقهم.

وفي سياق متصل، أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ مطلع عام 2026، 110 استهدافات إسرائيلية للأراضي السورية، بينها 6 استهدافات جوية و104 استهدافات برية.

وأشار المرصد إلى أن هذه الاستهدافات أسفرت عن إصابة وتدمير نحو 13 هدفاً، شملت بقايا مستودعات للأسلحة والذخائر، ومقرات ومراكز وآليات.

(م ح)

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