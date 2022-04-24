​​​​​​​الرئيس المشترك للمجلس الاجتماعي الأرمني: الدولة التركية تستمر في ارتكاب المجازر بحق الكرد والعرب والسريان

تحت شعار "لم ننسَ الإبادة الأرمنية ولن ننسى" استذكر المجلس الاجتماعي الأرمني وطابور الشهيد نوبار أوزانيان الذكرى السنوية الـ 107 لإبادة الأرمن على يد العثمانيين في الـ 24 نيسان 1915، وذلك في قاعة سردم بحي المشيرفة في مدينة الحسكة.

وحضرت مراسم الاستذكار المؤسسات المدنية والعسكرية والأحزاب السياسية والأهالي من كافة المكونات.

بدأت المراسم بعرض عسكري بالتزامن مع الوقوف دقيقة صمت، تلاه إلقاء كلمة من قبل الرئيس المشترك للمجلس الاجتماعي الأرمني في مقاطعة الحسكة، عماد تتريان الذي أشار فيها إلى أن "نيران الدولة التركية المنبثقة من الطورانية العثمانية تشكل تهديداً لشعوب شمال وشرق سوريا كافة".

وبيّن تتريان أن "المذبحة التي ارتكبتها الطورانية العثمانية في الـ 24 من نيسان عام 1915 بحق الشعب الأرمني والتي راح ضحيتها مليون ونصف المليون شهيد، ولم يبق سوى 25 ألف من المكون الأرمني".

ونوه تتريان إلى أن المجزرة شتت أبناء المكون الأرمني في بقاع الأرض، وتابع "الدولة التركية تستمر في ارتكاب المجازر وليس بحق الأرمن فقط، بل بحق الكرد والعرب والسريان وغيرهم من المكونات الأخرى".

كما تحدث باسم طابور الشهيد نوبار اوزنيان، القيادي مانويل بيمير، وقال "المجزرة التي ارتكبت بحق المكون الأرمني من أبشع المجازر في تاريخ الإنسانية والتي يندى لها جبين الإنسانية"، مؤكداً أن "الدولة الطورانية العثمانية كان هدفها من المجزرة القضاء على إرادة هذا المكون وتاريخه الممتد منذ الآلاف السنين".

وعاهد القيادي مانويل بيمير بالاستمرار في النضال والمقاومة في سبيل العيش بأمان وسلام.

من جانبه، قال الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي، غريب حسو "المجزرة التي ارتكبت بحق النساء والرجال والمئات من الأطفال من المكون الأرمني لن تنسى".

مضيفاً إن "تاريخ الدولة العثمانية والتركية أسود وحافل بالكثير من المجازر والإبادات وسلب إرادة الشعوب".

وطالب غريب حسو في نهاية حديثه شعوب المنطقة بالتكاتف للوقوف في وجه الدولة الطورانية التركية.

ثم عرض سنفزيون عن المجزرة التي ارتكبت بحق الأرمن، لتختتم المراسم بتقديم فرقة آرارات باقة من الأغاني الأرمنية الفلكلورية، وعرض مسرحي تحت عنوان "الحق لا يموت".

(ف)

ANHA