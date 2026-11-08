روسيا تعلن إسقاط 142 مسيّرة أوكرانية واستهداف منشآت طاقة وسفينة عسكرية

أعلنت روسيا استهداف محطة كهرباء وسفينة تنقل معدات عسكرية إلى أوكرانيا، مؤكدة إسقاط 142 مسيّرة أوكرانية، فيما قالت كييف إن 725 هجوماً روسياً استهدف مناطق سكنية في زابوريجيا.

روسيا تعلن إسقاط 142 مسيّرة أوكرانية واستهداف منشآت طاقة وسفينة عسكرية
العالم والشرق الأوسط
الأحد 8 تشرين الثاني, 2026   09:50
مركز الأخبار
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت هجوماً واسع النطاق استهدف بنى تحتية للطاقة تُستخدم لدعم القوات الأوكرانية، مؤكدة إصابة محطة تحويل كهربائية بجهد 330 كيلوفولت في مقاطعة جيتومير غربي أوكرانيا، قالت إنها كانت تزود منشآت الصناعات العسكرية الأوكرانية بالكهرباء. 

كما أعلنت استهداف سفينة حاويات في البحر الأسود جنوب غرب أوديسا، مؤكدة أنها كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا.

وفي السياق ذاته، قالت الوزارة إن منظومات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 142 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال ساعات الليل، مشيرة إلى استمرار العمليات ضد منشآت الطاقة والوقود والسفن المستخدمة في نقل شحنات ذات أغراض عسكرية لصالح القوات الأوكرانية.

من جانبها، أعلنت السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية شنت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 725 هجوماً على 53 منطقة سكنية في مقاطعة زابوريجيا.

(م ش)

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