دخلت اليوم، المرحلة الثانية لحملة "الإنسانية والأمن" التي أطلقتها قوى الأمن الداخلي بمساندة من قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة والشعب في مخيم الهول، في الـ 25 آب المنصرم يومها الـ 12.

وبدأت عمليات البحث والتفتيش في الساعة 5:00 من فجر اليوم الإثنين، في القطاع الخامس الذي لم ينتهي تمشيطه منذ السبت الفائت، وتوجه النازحون السوريون من قاطني القطاع إلى تجديد بياناتهم ووثائقهم.

وعثرت القوى المشاركة اليوم الإثنين إلى الآن، على خيم مخصصة للتعذيب.

ولا تزال عملية التفتيش والبحث مستمرة.

(ه إ/س ر)

ANHA