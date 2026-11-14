الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة في زابوروجيه

أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدة في زابوروجيه، مشيرة إلى استهداف منشآت عسكرية أوكرانية وإسقاط 231 مسيّرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة في زابوروجيه
العالم والشرق الأوسط
السبت 14 تشرين الثاني, 2026   16:46
مركز الأخبار
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، السيطرة على بلدة تيرسيانكا في مقاطعة زابوروجيه، جنوب شرقي أوكرانيا.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي، إن القوات الروسية استهدفت منشآت للبنية التحتية للطاقة والنقل تستخدمها القوات الأوكرانية، إلى جانب ورش لإنتاج الطائرات المسيّرة ومستودعات للذخيرة ونقاط انتشار عسكرية في 142 منطقة.

وأضافت أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 231 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

(ع م)

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