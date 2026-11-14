عون: استمرار اليونيفيل أو إيجاد بديل أممي لمنع الفراغ الأمني في جنوب لبنان

شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على ضرورة استمرار مهمة "اليونيفيل" أو إيجاد آلية أممية بديلة، لمنع حدوث فراغ أمني في جنوب لبنان، مؤكداً تمسك بلاده بالقرار 1701 مرجعيةً لأي ترتيبات مستقبلية.

عون: استمرار اليونيفيل أو إيجاد بديل أممي لمنع الفراغ الأمني في جنوب لبنان
العالم والشرق الأوسط
السبت 14 تشرين الثاني, 2026   15:51
مركز الأخبار
+

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، السبت، أن أولوية بلاده تتمثل في استمرار مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" وتجديد ولايتها، معرباً عن انفتاح بيروت على إيجاد آلية بديلة تحت مظلة الأمم المتحدة، في حال تعذّر استمرار المهمة بصيغتها الحالية بعد عام 2027.

وقال عون، خلال استقباله نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، إن القرار 1701 يجب أن يبقى المرجعية القانونية لأي ترتيبات مستقبلية في الجنوب، مشيراً إلى أهمية دور "اليونيفيل" الأمني واللوجستي والهندسي.

ولفت إلى أن معالجة مسألة حصرية السلاح بيد الدولة تتطلب مقاربة شاملة تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، إلى جانب تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وتوفير الخدمات والأمن.

كما أشار إلى إمكانية إعادة إعمار ثلاث مناطق تضررت جزئياً جراء الاعتداءات، معتبراً أن هذه الخطوة من شأنها تشجيع عودة الأهالي وتعزيز ثقتهم بالدولة.

من جانبها، أكدت أمينة محمد استمرار دعم الأمم المتحدة للبنان، مشددة على ضرورة تجنب أي فراغ أمني في الجنوب، ودعم عودة الأهالي وإعادة الإعمار وتعزيز مؤسسات الدولة.

وبحث الجانبان الجهود الدولية لدعم لبنان سياسياً واقتصادياً وإنسانياً، وأهمية مواصلة مسارات التعافي والإصلاح وإعادة الإعمار بالتوازي، وفق الرئاسة اللبنانية.

(م ح)

العلامات:

المقال السابق

جنوب السودان يؤجل اول انتخابات في تاريخ البلاد

المادة التالية

الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة في زابوروجيه

أخبار ذات صلة

روبيو: لا حاجة حالياً لعمليات عسكرية واسعة ضد إيران

روبيو: لا حاجة حالياً لعمليات عسكرية واسعة ضد إيران

الثلاثاء 10 تشرين الثاني, 2026 - 18:39

آيزنكوت يحذّر نتنياهو من إقحام الأجهزة الأمنية في أزمة دستورية

آيزنكوت يحذّر نتنياهو من إقحام الأجهزة الأمنية في أزمة ...

الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026 - 22:32

السعودية تعلن اعتراض وتدمير مسيّرة أطلقتها جماعة الحوثي

السعودية تعلن اعتراض وتدمير مسيّرة أطلقتها جماعة الحوثي

الخميس 12 تشرين الثاني, 2026 - 23:12

كاتس: لا نحتاج إلى موافقة المعارضة لتنفيذ عمليات في غزة ولبنان وسوريا

كاتس: لا نحتاج إلى موافقة المعارضة لتنفيذ عمليات في غزة...

الخميس 12 تشرين الثاني, 2026 - 12:21

التحديات التي تواجه التراث السوري ومستقبل القضية الفلسطينية محورا الصحف

التحديات التي تواجه التراث السوري ومستقبل القضية الفلسط...

الخميس 12 تشرين الثاني, 2026 - 08:44

الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدتين جديدتين في أوكرانيا

الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدتين جديدتين في أوكرانيا

الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026 - 16:38