إصابة أشخاص جرّاء انفجار في جرمانا بريف دمشق

أُصيب عدة أشخاص جراء انفجار في محيط كورنيش النسيم قرب كراج السويداء بمدينة جرمانا في ريف دمشق.

إصابة أشخاص جرّاء انفجار في جرمانا بريف دمشق
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السبت 14 تشرين الثاني, 2026   20:11
مركز الأخبار
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أُصيب عدة أشخاص، مساء اليوم، جراء انفجار مجهول المصدر في محيط كورنيش النسيم، بالقرب من كراج السويداء في مدينة جرمانا بريف دمشق.

ولم تتضح حتى الآن طبيعة الانفجار أو ملابساته، فيما لم تصدر تفاصيل رسمية بشأن الحادث.

(ع م)

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