فعالية فنية وثقافية لدعم اللغة الكردية في قامشلو

شارك طلبة وأطفال من قامشلو، في رسم الحروف الكردية القديمة على جدران مدرسة زكي الأرسوزي، بمبادرة من كومين رسم روج آفا، دعماً للغة الكردية تحت شعار "لغتنا هي وجودنا".

فعالية فنية وثقافية لدعم اللغة الكردية في قامشلو
فعالية فنية وثقافية لدعم اللغة الكردية في قامشلو
فعالية فنية وثقافية لدعم اللغة الكردية في قامشلو
فعالية فنية وثقافية لدعم اللغة الكردية في قامشلو
فعالية فنية وثقافية لدعم اللغة الكردية في قامشلو
فعالية فنية وثقافية لدعم اللغة الكردية في قامشلو
فعالية فنية وثقافية لدعم اللغة الكردية في قامشلو
فعالية فنية وثقافية لدعم اللغة الكردية في قامشلو
فعالية فنية وثقافية لدعم اللغة الكردية في قامشلو
فعالية فنية وثقافية لدعم اللغة الكردية في قامشلو
فعالية فنية وثقافية لدعم اللغة الكردية في قامشلو
فعالية فنية وثقافية لدعم اللغة الكردية في قامشلو
فعالية فنية وثقافية لدعم اللغة الكردية في قامشلو
فعالية فنية وثقافية لدعم اللغة الكردية في قامشلو
فعالية فنية وثقافية لدعم اللغة الكردية في قامشلو
فعالية فنية وثقافية لدعم اللغة الكردية في قامشلو
فعالية فنية وثقافية لدعم اللغة الكردية في قامشلو
الثقافة والفن
السبت 14 تشرين الثاني, 2026   13:46
قامشلو
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شهدت مدينة قامشلو، اليوم، فعالية فنية وثقافية لرسم الحروف الكردية القديمة على جدران مدرسة زكي الأرسوزي، بمبادرة من كومين رسم روج آفا وبمشاركة عدد من الطلبة وأطفال المدينة، تحت شعار "لغتنا هي وجودنا".

بدأت الفعالية بكلمة للرئيسة المشتركة لحركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن، سمية محمد، خلال مؤتمر صحفي، قالت فيها: "إن المبادرة تأتي للمساهمة في دعم اللغة الكردية والحفاظ على حروفها القديمة، لا سيما في المرحلة الراهنة التي تشهدها روج آفا".

وأضافت أن الحملة تأتي في سياق القرار الأخير الصادر عن وزارة التربية في الحكومة الانتقالية، والقاضي بتخصيص ثلاث حصص دراسية فقط للغة الكردية.

وأوضحت سمية محمد أن اللغة الكردية تمثل إرثاً ثقافياً وتاريخياً للشعب الكردي، وأن رسم حروفها القديمة على جدران المدارس يهدف إلى التعريف بها والحفاظ عليها بوصفها رمزاً للثقافة والهوية الكردية.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن: "لغتنا تمثل هويتنا ووجودنا وكرامتنا، عاشت مقاومة روج آفا".

من جهتهم، أكد المشاركون أن الحفاظ على اللغة الكردية مسؤولية مشتركة، وأن هذه الأنشطة تسهم في تعزيز الوعي بأهمية اللغة والثقافة ونقلهما إلى الأجيال القادمة.

(م ن/ ل م)

ANHA


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