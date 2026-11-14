أكثر من 100 ألف متظاهر في احتجاجات بفرنسا

شارك نحو 106 آلاف شخص في احتجاجات بباريس ومدن فرنسية ضد غلاء المعيشة ومشروع قانون الشرطة، فيما قدرت النقابات عدد المتظاهرين بـ200 ألف شخص.

أكثر من 100 ألف متظاهر في احتجاجات بفرنسا
العالم والشرق الأوسط
السبت 14 تشرين الثاني, 2026   21:52
مركز الأخبار
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شارك نحو 106 آلاف شخص في تظاهرات شهدتها باريس ومدن فرنسية أخرى، اليوم، احتجاجاً على غلاء المعيشة والتضخم ومشروع قانون جديد يتعلق بصلاحيات الشرطة، وفق وزارة الداخلية الفرنسية، فيما رفعت النقابات تقديرات المشاركة إلى 200 ألف متظاهر.

ويأتي هذا العدد أقل من حصيلة احتجاجات السبت الماضي، التي قدرتها الداخلية بنحو 146 ألف مشارك، مقابل 250 ألفاً بحسب النقابات.

وتشهد فرنسا منذ أكثر من شهر تحركات احتجاجية تقودها مجموعات اجتماعية ونقابية مختلفة، تركز على ارتفاع تكاليف المعيشة وقضايا اجتماعية، إلى جانب الاعتراض على مشروع قانون يمنح عناصر الشرطة افتراضاً قانونياً بأن استخدامهم أسلحتهم جاء في إطار الدفاع المشروع عن النفس.

(ع م)

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