جنوب السودان يؤجل اول انتخابات في تاريخ البلاد

أرجأت هيئة الانتخابات في جنوب السودان، للمرة الثالثة، أول انتخابات في تاريخ البلاد إلى 11 شباط المقبل، بعدما كان مقرراً إجراؤها في 22 كانون الأول، في ظل استمرار الأزمة السياسية والأمنية، ومخاوف من أن يؤدي تعثر العملية الانتخابية إلى تقويض اتفاق السلام وإعادة البلاد إلى دائرة الحرب الأهلية.

جنوب السودان يؤجل اول انتخابات في تاريخ البلاد
العالم والشرق الأوسط
السبت 14 تشرين الثاني, 2026   14:36
مركز الأخبار
+

أعلنت هيئة الانتخابات في جنوب السودان، السبت، الجدول الزمني الجديد عبر صفحتها على فيسبوك، فيما أكد أمينها العام أهون مالو لويث لوكالة فرانس برس تأجيل الانتخابات، من دون تقديم تفاصيل إضافية. 

ومن المقرر أن يبدأ تسجيل الناخبين السبت، على أن يُجرى الاقتراع في 11 شباط وتُعلن النتائج في 15 من الشهر نفسه.

وكان من المفترض أن تنتهي الفترة الانتقالية المنصوص عليها في اتفاق السلام لعام 2018 بإجراء الانتخابات عام 2022، إلا أنها أُرجئت مراراً.

وينص الاتفاق على تقاسم السلطة بين الرئيس سلفا كير ونائبه رياك مشار، اللذين اندلعت بين قواتهما حرب أهلية عام 2013، أودت بحياة نحو 400 ألف شخص وتسببت في تشريد أربعة ملايين.

وتفاقمت الأزمة السياسية بعد توقيف مشار ووضعه قيد الإقامة الجبرية في آذار 2025، بالتزامن مع استئناف المعارك بين الجيش الموالي لكير والميليشيات الداعمة لنائب الرئيس المعزول.

وتواجه العملية الانتخابية عقبات لوجستية وإدارية، إذ لم تصل المعدات اللازمة، من أصل 3161 مركزاً مخصصاً لتسجيل الناخبين، سوى إلى المراكز الموجودة في عواصم الولايات الفيدرالية العشر والمناطق الإدارية الثلاث، وفق بيانات سابقة لمفوضية الانتخابات. كما أشار تقرير للبنك الدولي إلى أن 90% من السكان لا يحملون وثائق هوية معترفاً بها رسمياً.

وحذرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان مراراً من عدم جاهزية البلاد للانتخابات، وذكرت في تشرين الأول أن خطوات سياسية، بينها إقالة نواب الرئيس وغياب دستور، ترقى إلى "انقلاب دستوري"، محذرة من أن إجراء الاقتراع في ظل هذه الظروف قد يشعل حرباً جديدة.

وتأتي هذه التطورات وسط تدهور الوضع الأمني، إذ أسفرت معارك اندلعت بين الجيش وقوات المعارضة منذ مطلع تشرين الأول الماضي عن مقتل 23 شخصاً على الأقل ونزوح الآلاف.

وقال المسؤول الحكومي في منطقة روينغ شمال جنوب السودان، توني شول أيات، إن القوات الموالية لمشار شنت ثلاث هجمات في المنطقة منذ الرابع من أكتوبر/تشرين الأول، كان آخرها خلال الأسبوع الأول من تشرين الثاني. وتتراوح تقديرات أعداد الفارين من المعارك بين 25 ألفاً وأكثر من 100 ألف شخص.

ويشهد جنوب السودان، الذي نال استقلاله عن السودان عام 2011، اضطرابات أمنية متواصلة، تتداخل فيها الصراعات السياسية مع أعمال العنف ذات الدوافع العرقية والنزاعات على الموارد، ولا سيما الماشية، وسط أزمات اقتصادية واتهامات واسعة بالفساد.

(م ح)

العلامات:

المقال السابق

سينما جن تحتضن عرضاً لثلاثة أفلام ونقاشاً حول تجربة الإنتاج السينمائي في روج آفا

أخبار ذات صلة

كوشنر: مفاوضات أبوظبي أحرزت تقدماً مهماً بين روسيا وأوكرانيا

كوشنر: مفاوضات أبوظبي أحرزت تقدماً مهماً بين روسيا وأوك...

الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026 - 19:43

صحيفة أميركية: فانس يبحث عقد لقاء مباشر مع رضائي ضمن مساعٍ لإنهاء الحرب

صحيفة أميركية: فانس يبحث عقد لقاء مباشر مع رضائي ضمن مس...

الخميس 12 تشرين الثاني, 2026 - 10:41

روبيو: لا حاجة حالياً لعمليات عسكرية واسعة ضد إيران

روبيو: لا حاجة حالياً لعمليات عسكرية واسعة ضد إيران

الثلاثاء 10 تشرين الثاني, 2026 - 18:39

آيزنكوت يحذّر نتنياهو من إقحام الأجهزة الأمنية في أزمة دستورية

آيزنكوت يحذّر نتنياهو من إقحام الأجهزة الأمنية في أزمة ...

الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026 - 22:32

التحولات الأمريكية والتوترات الإقليمية تتصدران عناوين الصحافة العربية

التحولات الأمريكية والتوترات الإقليمية تتصدران عناوين ا...

الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026 - 09:00

إصابة ناقلة نفط بمقذوف قبالة سواحل سلطنة عُمان

إصابة ناقلة نفط بمقذوف قبالة سواحل سلطنة عُمان

الثلاثاء 10 تشرين الثاني, 2026 - 21:34