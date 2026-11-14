قتلى وجرحى بنيران إسرائيلية في قطاع غزة

قُتل عدد من الأشخاص وأُصيب آخرون، بنيران وقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة.

قتلى وجرحى بنيران إسرائيلية في قطاع غزة
العالم والشرق الأوسط
السبت 14 تشرين الثاني, 2026   20:59
مركز الأخبار
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قُتل عدد من الأشخاص وأُصيب آخرون، بينهم طفلة، اليوم، جراء إطلاق نار وقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء بمقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين في قصف استهدف منطقة الصفطاوي شمالي القطاع، فيما قال شهود عيان إن طائرة مسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخين باتجاه مجموعة من الأشخاص قرب دوار أبو شرخ.

وفي منطقة السودانية شمال غربي القطاع، أُصيب شخص برصاصة في الكتف، بينما استهدفت طائرات مسيّرة منازل ومنشآت في حي التفاح شرقي مدينة غزة بقنابل وعبوات متفجرة، بالتزامن مع إطلاق آليات عسكرية النار باتجاه منازل السكان وخيام النازحين.

وفي جنوب القطاع، أُصيب شخص برصاصة في اليد في مدينة خان يونس، فيما سُجلت إصابة أخرى في منطقة مواصي المدينة. وشهدت المناطق الشرقية والجنوبية من خان يونس إطلاق نار، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أطرافها الشمالية الشرقية.

وفي السياق، أعلنت مصادر طبية وفاة نضال زعرب متأثراً بجروح أُصيب بها في قصف إسرائيلي استهدف مواصي رفح قبل أسبوعين.

أما في وسط القطاع، فقد قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرقي مخيم البريج وشماليه، فيما أُصيبت طفلة بجروح متوسطة في قدمها جراء إطلاق نار في منطقة بلوك 9 داخل المخيم.

وبحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة في غزة، ارتفع عدد القتلى جراء الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار إلى 1643 شخصاً، فيما بلغ عدد المصابين 5964، حتى اليوم.

(ع م)

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