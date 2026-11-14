بلدية كوباني تبدأ إصلاح وتعبيد الشوارع الرئيسة

بدأت بلدية الشعب في كوباني عملية لإصلاح وتعبيد الشوارع الرئيسة، فيما عزت المهندسة المسؤولة تأخر الأعمال إلى تأخّر وصول الإسفلت، وأكدت السعي لإنجازها خلال أسبوع.

بلدية كوباني تبدأ إصلاح وتعبيد الشوارع الرئيسة
بلدية كوباني تبدأ إصلاح وتعبيد الشوارع الرئيسة
بلدية كوباني تبدأ إصلاح وتعبيد الشوارع الرئيسة
خبر
السبت 14 تشرين الثاني, 2026   13:45
كوباني
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بدأت بلدية الشعب في مدينة كوباني، عملية لإصلاح وتعبيد الشوارع الرئيسة، بهدف معالجة الحفر والأجزاء المتضررة وتسهيل حركة المواطنين والمركبات، وسط مساعٍ لإنجاز الأعمال خلال أسبوع.

وقالت المهندسة المسؤولة عن إدارة إنشاء الطرق في كوباني، آهين درويش، إن الفرق باشرت أعمال التعبيد فور وصول مادة الإسفلت، وأوضحت أن تأخّر وصولها عن موعدها المحدد تسبب في تأجيل المشروع.

وأشارت آهين درويش إلى أن التوقيت الحالي غير مناسب لأعمال التعبيد، مع اقتراب فصل الشتاء وتزايد احتمالات الأمطار والسيول، إلا أن حجم الأضرار في الشوارع والصعوبات التي تواجه السائقين والأهالي دفعا البلدية إلى البدء بالأعمال.

وأضافت أن الفرق تسعى إلى الانتهاء من تعبيد الشوارع الرئيسة خلال أسبوع.

ودعت الأهالي إلى التعاون مع العمال، والحد من تدفق المياه إلى الشوارع، والحفاظ على نظافتها.

(س ع/ ل م)

ANHA


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