زيلينسكي: واشنطن طرحت انسحاب أوكرانيا من دونباس مقابل الانضمام إلى الناتو

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن المفاوضين الأميركيين طرحوا للمرة الأولى مسألة انسحاب أوكرانيا من منطقة دونباس شرق البلاد مقابل انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي، وذلك عقب أحدث جولة من المحادثات مع روسيا في أبوظبي.

زيلينسكي: واشنطن طرحت انسحاب أوكرانيا من دونباس مقابل الانضمام إلى الناتو
العالم والشرق الأوسط
السبت 14 تشرين الثاني, 2026   14:02
مركز الأخبار
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كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن طرح أميركي يربط انسحاب القوات الأوكرانية من المنطقة بإمكانية انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي.

وأكد زيلينسكي أن كييف لا تعتزم التنازل عن أراضيها، مشيراً إلى أن أي طرح يتعلق بمستقبل المنطقة سيظل مرتبطاً بالحصول على حزمة أمنية شاملة، تتضمن ضمانات أمنية وجيشاً وطنياً قوياً وممولاً بصورة كافية، إلى جانب توفير أموال لإعادة الإعمار.

وأضاف أنه في حال توافر هذه الشروط، سيطرح المسألة على الاستفتاء الشعبي، وفق ما نقلته عنه رويترز.

وقال زيلينسكي للصحفيين إن الجانب الأميركي تساءل عما إذا كانت أوكرانيا ستنسحب من دونباس في حال انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي، موضحاً أن هذا السؤال طُرح للمرة الأولى خلال المحادثات.

وأشار إلى أن مسألة انضمام أوكرانيا إلى الناتو عادت إلى جدول المفاوضات، لكنه وصف النقاش بأنه صعب، في ظل المواقف التي يطرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

(م ح)

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