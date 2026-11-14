تحركات إسرائيلية في ريف القنيطرة

شهد ريف القنيطرة ودرعا توغلات عسكرية إسرائيلية متزامنة، شملت دخول آليات إلى قرى وأراضٍ زراعية.

تحركات إسرائيلية في ريف القنيطرة
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السبت 14 تشرين الثاني, 2026   18:21
مركز الأخبار
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توغلت دورية عسكرية إسرائيلية مؤلفة من أربع آليات، اليوم، في الأراضي الزراعية على أطراف بلدة خان أرنبة بريف القنيطرة الشمالي، بالتزامن مع دخول قوة أخرى تضم ست آليات إلى قرية العجرف بريف المحافظة الأوسط.

وتأتي هذه التحركات في سياق استمرار التوغلات العسكرية الإسرائيلية في مناطق الجنوب السوري، والتي تطال القرى والأراضي الزراعية.

وفي وقتٍ سابقٍ من اليوم، توغلت خمس سيارات عسكرية إسرائيلية في قرية معرية بريف درعا الغربي، وصولاً إلى منطقة الصوان، قبل انسحابها من المنطقة.

(ع م)

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