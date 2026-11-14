نحو 300 حالة تسمم في سري كانيه والأسباب لا تزال مجهولة

وصلت قرابة 300 حالة تسمم إلى مشفى سري كانيه، بينها حالات حرجة، دون معرفة الأسباب حتى الآن.

نحو 300 حالة تسمم في سري كانيه والأسباب لا تزال مجهولة
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السبت 14 تشرين الثاني, 2026   19:04
الحسكة
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أفادت مصادر طبية من داخل مشفى سري كانيه/ رأس العين بوصول نحو 300 حالة تسمم، بينها حالات حرجة، فيما تُجرى فحوصات مخبرية لتحديد الأسباب، وسط اشتباه أولي بمياه الشرب.

وأوضحت المصادر أن عينات من المياه أُخذت لتحليلها والتحقق من سلامتها، مؤكدة أن مصدر التسمم لم يُحسم بعد، بانتظار نتائج الفحوصات.

وفي سياق منفصل، حذّرت جمعية "رفقاً بنا"، الناشطة في المدينة، الأهالي من تناول الفطر البري، ودعت إلى تجنّب جمع أو استهلاك الأنواع مجهولة المصدر، دون ثبوت صلة بين هذا التحذير وحالات التسمم المسجّلة.

(د أ/ف)

ANHA

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