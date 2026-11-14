مقتل رجل وإصابة امرأة وطفل في انفجارات ألغام بدير الزور والرقة

قُتل رجل وأصيب طفل وامرأة في انفجارات ألغام ومخلفات حرب في كل من دير الزور والرقة.

مقتل رجل وإصابة امرأة وطفل في انفجارات ألغام بدير الزور والرقة
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السبت 14 تشرين الثاني, 2026   17:41
مركز الأخبار
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قُتل رجل وأصيبت امرأة وطفل، اليوم، جراء انفجار ألغام وذخائر من مخلفات الحرب في محافظتي دير الزور والرقة.

وقُتل الرجل إثر انفجار لغم أرضي أثناء قيادته دراجة نارية في منطقة البادية قرب حقل التيم النفطي بريف دير الزور الشرقي، فيما أُصيبت امرأة جراء انفجار في حي الجورة بمدينة دير الزور.

وفي ريف الرقة الشمالي، أُصيب طفل يبلغ 15 عاماً جراء انفجار لغم أرضي في قرية قزعلي بريف تل أبيض، في حادثة تُعد الثالثة من نوعها في المنطقة خلال أسبوع.

وبحسب إحصائية المرصد السوري لحقوق الإنسان، أسفرت انفجارات مخلفات الحرب منذ مطلع عام 2026 عن مقتل 288 شخصاً، بينهم 156 رجلاً و119 طفلاً و13 امرأة، وإصابة 486 آخرين، بينهم 270 رجلاً و197 طفلاً و19 امرأة.

(ع م)

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