سينما جن تحتضن عرضاً لثلاثة أفلام ونقاشاً حول تجربة الإنتاج السينمائي في روج آفا

شهدت مدينة قامشلو، اليوم، عرضاً لثلاثة أفلام ونقاشاً حول تجربة الإنتاج السينمائي، وذلك ضمن سياق مهرجان روج آفا السينمائي الدولي السادس، بحضور سينمائيين ومنتجين وضيوف ومهتمين من كلية الثقافة والفن.

سينما جن تحتضن عرضاً لثلاثة أفلام ونقاشاً حول تجربة الإنتاج السينمائي في روج آفا
سينما جن تحتضن عرضاً لثلاثة أفلام ونقاشاً حول تجربة الإنتاج السينمائي في روج آفا
سينما جن تحتضن عرضاً لثلاثة أفلام ونقاشاً حول تجربة الإنتاج السينمائي في روج آفا
سينما جن تحتضن عرضاً لثلاثة أفلام ونقاشاً حول تجربة الإنتاج السينمائي في روج آفا
سينما جن تحتضن عرضاً لثلاثة أفلام ونقاشاً حول تجربة الإنتاج السينمائي في روج آفا
سينما جن تحتضن عرضاً لثلاثة أفلام ونقاشاً حول تجربة الإنتاج السينمائي في روج آفا
سينما جن تحتضن عرضاً لثلاثة أفلام ونقاشاً حول تجربة الإنتاج السينمائي في روج آفا
سينما جن تحتضن عرضاً لثلاثة أفلام ونقاشاً حول تجربة الإنتاج السينمائي في روج آفا
سينما جن تحتضن عرضاً لثلاثة أفلام ونقاشاً حول تجربة الإنتاج السينمائي في روج آفا
سينما جن تحتضن عرضاً لثلاثة أفلام ونقاشاً حول تجربة الإنتاج السينمائي في روج آفا
سينما جن تحتضن عرضاً لثلاثة أفلام ونقاشاً حول تجربة الإنتاج السينمائي في روج آفا
سينما جن تحتضن عرضاً لثلاثة أفلام ونقاشاً حول تجربة الإنتاج السينمائي في روج آفا
الثقافة والفن
السبت 14 تشرين الثاني, 2026   14:12
قامشلو
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اجتمع أعضاء من سينما جن (سينما المرأة)، وسينمائيون ومنتجون، وضيوف ومهتمون من كلية الثقافة والفن، في مركز سينما جن بمدينة قامشلو، ضمن فعالية سينمائية تضمنت عرض ثلاثة أفلام متتالية، أعقبها عرض تقديمي حول تجربة مختبر "Stories Film Lab" والتحديات التي تواجه الإنتاج السينمائي.

وبدأت الفعالية بعرض ثلاثة أفلام متتالية، وهي (الناس يللي فوق، هنا في دمشق، الآلة العزباء)، تلاها عرض تقديمي قدمته المنتجة السينمائية ساشا أيوب.

واستعرضت ساشا أيوب خلال العرض بدايات تجربة "Stories Film Lab"، وآلية العمل على إنتاج الأفلام، والصعوبات التي واجهت هذه التجربة، ولا سيما التحديات المالية والاقتصادية التي تعيق تنفيذ المشاريع السينمائية واستمراريتها.

و"Stories Film Lab" هو برنامج سينمائي يدعم صانعي الأفلام السوريين، ويوفر لهم الإرشاد والتدريب ومساحة للعمل الجماعي، بهدف تمكينهم من رواية قصصهم بأدوات سينمائية احترافية، والدفاع عن الحقوق السينمائية والحوار الثقافي. ويقود البرنامج المنتجة ساشا أيوب، التي واصلت العمل في سوريا خلال سنوات الحرب لدعم السينما المستقلة، ووصل المختبر إلى نسخته الرابعة.

كما تحدثت ساشا عن التحضيرات الجارية للمهرجان المرتقب في 21 من تشرين الثاني الجاري، والذي يأتي ضمن الجهود الرامية إلى دعم السينما وتطوير الإنتاج السينمائي.

واختتمت الفعالية بنقاش مفتوح استمعت خلاله الجهة المنظمة إلى آراء الحاضرين ومداخلاتهم، وتبادل المشاركون وجهات النظر حول واقع السينما وإنتاج الأفلام والتحديات التي تواجه العاملين في هذا المجال.

خاتمة: وتعكس هذه الفعالية تنامي الحراك السينمائي في روج آفا، وسعي سينما جن والقائمين على «Stories Film Lab» إلى بناء تجربة إنتاج مستدامة رغم الصعوبات المالية، وفتح مساحة للحوار حول مستقبل السينما في المنطقة.

(ت م/م)

ANHA


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