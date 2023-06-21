أحزاب وتنظيمات سياسية واجتماعية تدين الهجمات التركية وتنتقد تغاضي القوى الدولية

أمام مبنى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في حي السياحي بمدينة قامشلو، تجمّع ظهر اليوم، ممثلون وممثلات عن 33 حزباً وتنظيماً نسائياً واجتماعياً، وأدلوا ببيان مشترك، أدانوا فيه هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا.

موقف الأحزاب والتنظيمات جاء بعد أقل من 24 ساعة، على هجوم تركي عبر طائرة مسيّرة، تسبّب باستشهاد الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو يسرى درويش ونائبة الرئاسة المشتركة للمجلس ليمان شويش والشخصية الوطنية فرات توما وإصابة الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة قامشلو كابي شمعون.

البيان قرئ من قبل عضوة حزب الحداثة والديمقراطية لسوريا، هيفاء محمود، ذكّر بالهجمات المتواصلة على شمال وشرق سوريا "منذ أن احتلت تركيا مدينتي سري كانيه (رأس العين) كري سبي (تل أبيض) في تشرين الأول ٢٠١٩، استمر جيشها في سلوكه العدواني وتهديده للأمن والاستقرار في مختلف مدن وبلدات وقرى شمال وشرق سوريا، مستخدماً كافة أنواع الأسلحة والذخائر وبدرجة أساسية اعتمد على المسيّرات، مستهدفاً المدنيين العزّل والأطفال والإداريين والقطاعات الحيوية الاقتصادية".

وتابع في السياق ذاته "ضمن سلسلة هذه الجرائم، استهدفت يوم أمس المصادف ٢٠ حزيران، طائرة مسيّرة تركية سيارة مدنية في الريف الشرقي لمدينة قامشلو، استشهد على إثرها كل من السيدة يسرى درويش الرئيسة المشتركة لمقاطعة قامشلو ونائبة الرئاسة المشتركة للمجلس السيدة ليمان شويش والسائق فرات توما كما أصيب السيد كابي شمعون وهو الرئيس المشترك لمجلس المقاطعة".

وتقدّمت الأحزاب السياسية الموقعة على البيان بأحرّ التعازي لعوائل الشهداء، وأدانت "بأشد العبارات هذه الجريمة العنصرية النكراء بحق هذه الكوكبة من أبنائنا الذين كانوا في جولة ميدانية لتفقد سير عمل الإدارة في المنطقة"، مؤكدة أن "جرائم الاحتلال التركي لن تثني إرادتنا السياسية في تحقيق التحوّل الديمقراطي لسوريا وفق رؤية سياسية وطنية تحقق الاستقرار والعدالة والديمقراطية".

وحذرت الأحزاب السياسية من أن "هذه الجرائم إنما تهدف لزعزعة وحدة سوريا وضرب سيادتها وإفراغ مختلف المبادرات الوطنية الداعية للحل السياسي".

ولفتت الأحزاب السياسية في بيانها، إلى أن الجريمة التركية الأخيرة تزامنت مع "الاجتماع العشرين الخاص بالأزمة السورية المنعقد في أستانا، وسبق وحذرنا من أن أي تطبيع أمني بين دمشق وأنقرة بمعزل عن الحل السياسي الوطني لن يكون سوى مدخل لتركيا لاستئناف جرائمها بحق الشعب السوري وبشكل خاص في شمال وشرق سوريا".

ودعت الأحزاب السياسية "مختلف القوى السورية لتحمّل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري وما يتعرض له من قتل وتنكيل في سياقٍ إقليمي شديد الخطورة بكل ما يمثله من تدخلات وتمرير مشاريع احتلال وتلاعب بالبنية السكانية الطبيعية، كما ندعو للعمل على توحيد الجهود والرؤى تجاه الانتهاكات والجرائم التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي".

كما وجهت الأحزاب السياسية دعوة إلى روسيا الاتحادية والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية "لعدم الاستمرار في سياسة غض الطرف عن جرائم تركيا التي باتت تزيد بشكل كبير، هموم وأعباء المجتمع المحلي في شمال وشرق سوريا والذي لا بد أن يكون له الكلمة الفصل تجاه هذه الجرائم".

الأحزاب السياسية الموقعة:

١ - حزب الاتحاد الديمقراطي.

٢ - حزب الخضر الديمقراطي.

٣ - حزب السلام الديمقراطي الكردستاني.

٤ - الاتحاد الليبرالي الكردستاني.

٥ - حزب الشيوعي الكردستاني.

٦ - البارتي الديمقراطي الكردستاني – سوريا.

٧ - الحزب الديمقراطي الكردي السوري.

٨ - الحزب اليساري الكردي في سوريا.

٩ - الحزب اليساري الديمقراطي الكردي في سوريا.

١٠ - حزب سوريا المستقبل

١١ - حزب التغيير الديمقراطي الكردستاني.

١٢ - حركة التجديد الكردستاني.

١٣- اتحاد الشغيله الكردستاني.

١٤ - الهيئة الوطنية العربية.

١٥ - حزب الحداثة والديمقراطية لسوريا..

١٦ - حزب الوفاق الديمقراطي الكردي السوري.

١٧ - حركة الاصلاح- سوريا.

١٨ - الحزب الاشوري الديمقراطي.

١٩- حزب التآخي الكوردستاني.

٢٠- حزب روچ الديمقراطي الكردي في سوريا.

٢١- حركة المجتمع الديمقراطي.

٢٢ - مؤتمر ستار.

٢٣ - حزب المحافظين.

٢٤ - حزب النضال الديمقراطي.

٢٥ - تيار المستقبل الكردستاني.

٢٦ - الحزب الديمقراطي الكوردستاني- غرب كوردستان.

٢٧- هيئة التنسيق الوطنية - حركة التغيير الديمقراطي.

٢٨- حزب الاتحاد السرياني.

٢٩- حزب التجمع الوطني الكردستاني.

٣٠- الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا(البارتي).

٣١- حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ( يكيتي ).

٣٢- تيار اليسار الثوري في سوريا

٣٣- حزب سوريا الديمقراطي

(كروب/آ)

ANHA