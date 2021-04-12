حميد العبد: تركيا باشرت ببناء حدود مصطنعة في عمق الأراضي السورية

وجاء حديث الرئيس المشترك في مقاطعة كري سبي/ تل أبيض المحتلة من قِبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، حميد العبد في تصريحٍ لوكالتنا، بالتزامن مع تعزيز تركيا عددًا من قواعدها العسكرية بأسلحة ثقيلة ورادارات متطورة، إلى جانب حفر الخنادق ورفع السواتر بطول 15 كم بمحاذاة الطريق الدولي الـM4 في محيط عين عيسى.

وأوضح العبد أنّ "هناك مساعٍ لعزل المناطق المحتلة شمال الطريق الدولي عن جنوبه، ظهرت بوادرها من خلال بناء 5 قواعد عسكرية في ناحية عين عيسى يعمل الاحتلال على ربطها" .

وبنى الاحتلال التركي منذ تشرين الثاني/ نوفمبر من العام المنصرم، 5 قواعد عسكرية على أطراف بلدة عين عيسى مقابل قرى "الخالدية، المعلك، هوشان، المشيرفة وصيدا" على الطريق الدولي الـM4 المؤدي إلى مقاطعة كوباني، فيما أدّى القصف الوحشي للاحتلال التركي والمجموعات المرتزقة التابعة له إلى تهجير سكان هذه القرى.

وأضاف حميد العبد أنّ عملية بناء الحدود المصطنعة في عمق الأراضي السورية، تأتي في إطار توسعة وشرعنة المناطق المحتلة، في ظل تغاضي المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية والضامن الروسي عن الجرائم والانتهاكات التركية في سوريا.

وتتعرض ناحية عين عيسى منذ 5 أشهر لعدوان تركي بمشاركة مئات المرتزقة للسيطرة على عدد من القرى شمال الطريق الدولي M4، في ظل مقاومة شعبية إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية، منعت الاحتلال التركي من السيطرة على تلك القرى.

هذا وهجرّت تركيا والفصائل المرتزقة التابعة لها سكان 6 قرى على الطريق الدولي في ناحية عين عيسى، كما وتسبّب القصف الوحشي التركي في تدمير القرى الـ6، إلى جانب فقدان 11 مدنيًا لحياتهم بينهم أطفال ونساء.

(ز س/ س ر)

ANHA