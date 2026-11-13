اتحاد المرأة الإيزيدية في روج آفا: ذكرى تحرير شنكال محطة تاريخية في وجه الإبادة

بمناسبة الذكرى السنوية لتحرير مدينة شنكال من مرتزقة داعش أصدر اتحاد المرأة الإيزيدية في روج آفا بياناً، أكد فيه أن تحرير شنكال شكّل محطة تاريخية في مسيرة مقاومة المجتمع الإيزيدي ونضاله في وجه محاولات الإبادة والاضطهاد.

اتحاد المرأة الإيزيدية في روج آفا: ذكرى تحرير شنكال محطة تاريخية في وجه الإبادة
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الجمعة 13 تشرين الثاني, 2026   19:55
مركز الأخبار
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يصادف اليوم 13 تشرين الثاني 2015 ذكرى تحرير مدينة شنكال من مرتزقة داعش.

وبهذه المناسبة اصدر اتحاد المرأة الإيزيدية في روج آفا بياناً.

البيان أشار إلى أن المجتمع الإيزيدي واجه عبر تاريخه سلسلة من الفرمانات وحملات الإبادة التي استهدفت وجوده وهويته وثقافته ومعتقداته، مؤكداً أن مجزرة الثالث من آب عام 2014 التي ارتكبها مرتزقة داعش بحق أهالي شنكال كانت واحدة من أبشع الجرائم التي شهدها التاريخ الحديث، حيث تعرض المدنيون للقتل والخطف والتهجير، ولا سيما النساء والأطفال.

وأشاد الاتحاد بمقاومة المجتمع الإيزيدي وصموده في وجه تلك الجرائم، مشيراً إلى أن إرادة الحياة والحرية كانت أقوى من محاولات كسر إرادته ومحو هويته، وأن تحرير شنكال جاء نتيجة تضحيات كبيرة ومقاومة مشتركة

كما حيّا البيان تضحيات مقاتلي ومقاتلات قوات الكريلا، ووحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة، لدورهم في مواجهة مرتزقة داعش وفتح ممرات النجاة أمام آلاف المدنيين وإنقاذهم من خطر الإبادة، مثمناً في الوقت ذاته مواقف أهالي روج آفا الذين احتضنوا الناجين والناجيات وقدموا لهم الدعم والمساندة في تلك المرحلة العصيبة.

وأكد اتحاد المرأة الإيزيدية في روج آفا أن تحرير شنكال لم يكن مجرد انتصار عسكري، بل شكّل انتصاراً لإرادة شعب تمسك بأرضه وهويته وحقه في الحياة الحرة والكريمة.

وشدد البيان على ضرورة مواصلة العمل من أجل تحقيق العدالة لضحايا الإبادة، وكشف مصير المفقودات والمفقودين، وإعادة إعمار شنكال وتأمين عودة أهلها إلى ديارهم، وصون حقوق المرأة الإيزيدية وحماية الهوية الثقافية والاجتماعية للمجتمع الإيزيدي.

واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على مواصلة النضال من أجل الحرية والعدالة والتعايش بين شعوب المنطقة، موجهاً التحية لشهداء مقاومة شنكال ولكل من ضحّى في سبيل كرامة وحرية المجتمع الإيزيدي.

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