دجلة عنتر: النضال من أجل اللغة الكردية هو نضال من أجل الإنسانية

أكد دجلة عنتر، نجل الكاتب والمفكر موسى عنتر، أهمية حماية اللغة الكردية وضمان التعليم بها، مشدداً على أن اللغة ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل ترتبط بإنسانية الإنسان وهويته، وأن الحفاظ عليها يتطلب امتلاكها واستخدامها ونقلها إلى الأجيال القادمة.

دجلة عنتر: النضال من أجل اللغة الكردية هو نضال من أجل الإنسانية
خبر
الجمعة 13 تشرين الثاني, 2026   02:30
قامشلو
بيريتان إرلان
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وصل دجلة عنتر إلى روج آفا للمشاركة في مهرجان روج آفا السينمائي الدولي السادس، وقبيل انطلاق فعاليات المهرجان، أجرى زيارات إلى عدد من المدارس وجامعة روج آفا، والتقى بالطلاب والمعلمين، وتحدث معهم حول أهمية التعليم باللغة الكردية وضرورة ضمان حق التعلم باللغة الأم.

وأوضح دجلة عنتر نجل الكاتب والمفكر الكردي موسى عنتر، في حديث لوكالتنا، أن اللغة تحتل مكانة أساسية لدى الشعب الكردي، مشيراً إلى أن الإنسان منذ ولادته يتحدث بلغته الأم، وأن هذه اللغة يجب ألا تتعرض للضياع أو التهميش.

وقال: "مع أن العائلات تعلم أطفالها في المنزل، إلا أن هناك مشكلة في التعليم. وأساس اللغة هو أيضاً التعليم. موضوع اللغة هو موضوع الإنسانية. عندما لا توجد لغة، لا يصبح الإنسان إنساناً. ولأجل ذلك فإن النضال الذي يُبذل هو من أجل الإنسانية. ولهذا السبب يجب على المرء أن يمتلك لغته ويحميها".

وشدد دجلة عنتر على أن حماية اللغة الكردية لا تنفصل عن ضمان تعليمها للأجيال الجديدة، باعتبار أن التعليم يشكل أساس استمرار اللغة والحفاظ عليها.

(ح)

ANHA


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