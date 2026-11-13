رابطة نوروز في لبنان تستقبل وفداً من تحالف ندى

استقبلت لجنة المرأة في رابطة نوروز الثقافية الاجتماعية، يوم الجمعة، في مقر الرابطة ببيروت، وفداً من تحالف ندى (التحالف النسائي الديمقراطي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، وذلك على هامش اجتماع رئاسة التحالف السنوي.

رابطة نوروز في لبنان تستقبل وفداً من تحالف ندى
رابطة نوروز في لبنان تستقبل وفداً من تحالف ندى
رابطة نوروز في لبنان تستقبل وفداً من تحالف ندى
رابطة نوروز في لبنان تستقبل وفداً من تحالف ندى
رابطة نوروز في لبنان تستقبل وفداً من تحالف ندى
رابطة نوروز في لبنان تستقبل وفداً من تحالف ندى
خبر
الجمعة 13 تشرين الثاني, 2026   18:46
بيروت
+

ضم الوفد رجاء الدهماني، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وعضوة رئاسة التحالف، وعفاف غطاشة، رئيسة جمعية "حماية النساء العاملات من التحرش" وعضوة رئاسة التحالف من فلسطين، وخديجة الحسيني ونوال نصر من لبنان، ونوبهار من سوريا، عضوات في التحالف كما حضر اللقاء ممثلات عن مؤتمر ستار وحزب الاتحاد الديمقراطي.

وتناول اللقاء أنشطة رابطة نوروز ولجنة المرأة ودورهما في متابعة قضايا الكرد في لبنان، ولا سيما واقع المرأة الكردية والتحديات التي تواجهها، وأوضاع الجالية الكردية والقضية الكردية كما جرى بحث الأوضاع السياسية الراهنة والتطورات التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على شعوبها، مع التركيز على القضية الكردية وواقع المرأة في ظل هذه التحولات.

من جانبهن، عرضت عضوات تحالف ندى طبيعة عمل التحالف وأهدافه وأنشطته، ودوره في تعزيز التنسيق والتضامن النسوي بين المنظمات والشخصيات النسائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدفاع عن حقوق النساء وتعزيز مشاركتهن.

وخلال اللقاء، قدّمت الكاتبة حنان عثمان، مسؤولة لجنة المرأة في الرابطة، نسخاً من كتابها «خنساء كردستان» لعضوات الوفد، وهو عمل يتناول واقع الكرد في لبنان من خلال تجربة إنسانية لامرأة وأم كردية.

العلامات:

المقال السابق

موقع أميركي: مدير الموساد في واشنطن لبحث الحرب على إيران

المادة التالية

انطلاق مهرجان روج آفا السينمائي الدولي السادس في قامشلو

أخبار ذات صلة

وفاة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين في حادث اصطدام على طريق مطار دمشق

وفاة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين في حادث اصطدام على طري...

الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026 - 20:44

إصابة شخصين بانفجار لغم من مخلفات الحرب في ريف حماة الشمالي

إصابة شخصين بانفجار لغم من مخلفات الحرب في ريف حماة الش...

الخميس 12 تشرين الثاني, 2026 - 16:30

طلبة كركي لكي ورميلان: سنواصل احتجاجاتنا حتى الاعتراف بحقنا في التعليم باللغة الكردية

طلبة كركي لكي ورميلان: سنواصل احتجاجاتنا حتى الاعتراف ب...

الخميس 12 تشرين الثاني, 2026 - 12:55

سحب مدافع ثقيلة من كفرجنة مع استمرار الوجود التركي في عفرين

سحب مدافع ثقيلة من كفرجنة مع استمرار الوجود التركي في ع...

الجمعة 13 تشرين الثاني, 2026 - 14:32

إصابة شخص في مشاجرة بريف حلب

إصابة شخص في مشاجرة بريف حلب

الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026 - 22:58

قافلة جديدة لمهجّري سري كانيه تنطلق إلى مناطقها يوم الخميس 

قافلة جديدة لمهجّري سري كانيه تنطلق إلى مناطقها يوم الخ...

الثلاثاء 10 تشرين الثاني, 2026 - 13:18