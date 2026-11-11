الحرس الثوري الإيراني يقصف قرى شرق كردستان

قصف الحرس الثوري الإيراني بالطائرات المسيّرة والانتحارية عدداً من القرى الحدودية التابعة لقضاء مريوان في شرق كردستان.

الحرس الثوري الإيراني يقصف قرى شرق كردستان
كردستان
الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026   12:27
مركز الأخبار
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تعرضت عدد من القرى الحدودية التابعة لقضاء مريوان في غرب إيران لقصف مكثف من قبل الحرس الثوري الإيراني، باستخدام الطائرات المسيّرة الانتحارية وقذائف الهاون، ما أسفر عن أضرار مادية في المنطقة.

وقالت المصادر لوكالة "روج نيوز"، إن الحرس الثوري بدأ، منذ الساعة السابعة من صباح اليوم، قصف قرى قاميشەڵە وهنارەشێخان وگاگڵ، الواقعة ضمن حدود ناحية مريوان، مشيرة إلى أن الهجمات لا تزال مستمرة.

وأضافت أن القصف ألحق أضراراً كبيرة بالبساتين والمزارع والغطاء الطبيعي في المنطقة، وسط استمرار الهجمات على القرى المستهدفة.

وتأتي هذه الهجمات في سياق عمليات القصف المتكررة التي ينفذها الحرس الثوري الإيراني في مناطق مريوان وجبل شاهو ودالاهو خلال الفترات الماضية، والتي أثارت مخاوف وحالة من القلق بين السكان المحليين.

(أ ب)

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