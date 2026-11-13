مقتل جندي وإصابة اثنين باستهداف مسلح في ريف دير الزور الشرقي

قُتل جندي وأصيب اثنان آخران باستهداف من مجهولين في بلدة جديدة بكارة شرقي دير الزور، بعد أيام من انفجار لغم أوقع قتلى وجرحى في المنطقة.

مقتل جندي وإصابة اثنين باستهداف مسلح في ريف دير الزور الشرقي
خبر
الجمعة 13 تشرين الثاني, 2026   16:47
مركز الأخبار
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قُتل جندي من الجيش وأصيب اثنان آخران، إثر استهدافهم من قبل مجهولين في بلدة جديدة بكارة شرقي دير الزور، وفق ما أفادت به إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع لوكالة سانا.

وسبق أن قُتل جندي وأصيب آخر، في السابع من الشهر الجاري، إثر انفجار لغم من مخلفات النظام السابق في منطقة الميادين بريف دير الزور الشرقي.

(م ش)

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