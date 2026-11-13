أجواء خريفية غائمة جزئياً وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في سوريا

تشهد سوريا أجواء خريفية غائمة جزئياً وارتفاعاً بدرجات الحرارة، مع تحذيرات من الصقيع في المرتفعات والضباب في بعض المناطق خلال الليل والصباح الباكر.

أجواء خريفية غائمة جزئياً وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في سوريا
المجتمع والحياة
الجمعة 13 تشرين الثاني, 2026   10:45
مركز الأخبار
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تواصل درجات الحرارة ارتفاعها في سوريا، اليوم الجمعة، لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية بقليل في معظم المناطق، فيما تبقى أدنى من المعدل بنحو درجتين إلى أربع درجات في منطقة الجزيرة.

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس سيكون خريفياً غائماً جزئياً، مع ظهور السحب العالية في أغلب المناطق، فيما تسود أجواء باردة نسبياً خلال الليل، وتشتد البرودة في المرتفعات الجبلية.

وحذّر المركز من احتمال تشكل الصقيع في المناطق الجبلية والضباب في المناطق الوسطى والشمالية والجزيرة والقلمون، خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية في معظم المناطق، وشمالية غربية إلى غربية في الجزيرة، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما يكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

(ع م)

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