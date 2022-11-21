​​​​​​​دائرة الإعلام في الإدارة الذاتية تتقدم بالعزاء لوكالتنا ولذوي مراسلنا عصام عبد الله

جاء ذلك في بيان كتابي، نشرتها دائرة الإعلام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، على موقعها الرسمي اليوم الإثنين.

وجاء في نص البيان:

"تستمر دولة الاحتلال التركي في جرائمها ضد الشعب في شمال وشرق سوريا، من خلال استهداف المنطقة والشعب بالطائرات الحربية والمسيّرة.

وفي ليلة 19 و20 تشرين الثاني الجاري شن جيش الاحتلال التركي هجمات بالطائرات الحربية مستهدفة عدة مناطق مأهولة بالسكان، في كل من كوباني، الجزيرة، والشهباء، ومنبج.

وكان من بين الشهداء الذين كانوا من ضحايا هذه الجريمة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال التركي، زميلنا الصحفي عصام عبد الله (مراسل وكالة أنباء هاوار) إثر القصف على منطقة ديرك بإقليم الجزيرة، بالإضافة إلى إصابة زميلنا الصحفي محمد الجرادة مراسل (فضائية ستيرك TV) إثر استهداف الريف الجنوبي لمدينة كوباني.

نُحن في دائرة الإعلام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في الوقت الذي نشجب فيه استهداف الاحتلال التركي لشعب شمال وشرق سوريا بشكل عام، وصحفيي وإعلاميي شمال وشرق سوريا بشكل خاص، والذي يُعتبر هذا الانتهاك الثاني عشر ضدّ صحفيي شمال وشرق سوريا، نؤكد مرة أخرى بأن الاحتلال التركي بجرائمها هذه لن تصل إلى مآربها في كتم صوت الحق، وسنستمر في عملنا لفضح كافة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي، والتي تصب في خانة جرائم الحرب.

كما نُقدّم العزاء لذوي الشهيد عصام عبد الله ولأسرة وكالة أنباء هاوار، وكافة الإعلاميين والصحفيين في شمال وشرق سوريا، ونتمنى الشفاء العاجل للصحفي محمد جرادة ولجميع الجرحى".

(ي م)