وفاة شخص وإصابة آخرين في حادث سير على طريق حمص – طرطوس

توفي شخص وأصيب آخرون في حادث سير على طريق حمص–طرطوس، تزامن مع اندلاع حريق في صهريجي فيول.

وفاة شخص وإصابة آخرين في حادث سير على طريق حمص – طرطوس
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الخميس 12 تشرين الثاني, 2026   23:36
مركز الأخبار
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توفي شخص وأصيب آخرون، مساء اليوم، جراء حادث سير وقع على طريق حمص – طرطوس، بالقرب من نزول الهيثمية، وتسبب أيضاً باشتعال النيران في صهريجي نقل فيول.

وقال الدفاع المدني السوري إن فرق الإطفاء التابعة لمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حمص استجابت للحادث، وتمكنت من إخماد الحريق، فيما تواصل الفرق عمليات تبريد الصهريجين والتأكد من زوال مصادر الخطر.

وأدى الحادث إلى إغلاق مؤقت للطريق وتحويل حركة المرور إلى طريق الدبوسية القديم، انطلاقاً من جسر الجعفريات باتجاه الدبوسية، مروراً بالمشرفة والمستورة، وصولاً إلى الطريق الرئيسي، ريثما تنتهي أعمال فرق الطوارئ ويُعاد فتح الطريق.

(ع م)

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