إيران تعلن استهداف رادار أمريكي في البحرين وسط تعثر المفاوضات مع واشنطن

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، استهداف رادار إنذار مبكر أمريكي في البحرين، رداً على هجوم جوي استهدف برج اتصالات في مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان جنوب إيران، بالتزامن مع استمرار التوتر في مضيق هرمز وتصاعد المؤشرات على تعثر المسار الدبلوماسي بين طهران وواشنطن.

إيران تعلن استهداف رادار أمريكي في البحرين وسط تعثر المفاوضات مع واشنطن
العالم والشرق الأوسط
الجمعة 13 تشرين الثاني, 2026   13:28
مركز الأخبار
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قال الحرس الثوري الإيراني، في بيان نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن قواته استهدفت رادار إنذار مبكر أمريكياً في البحرين، واصفاً العملية بأنها "تحذير جدي" لوقف ما سماه الاستفزازات الجوية وعمليات تهريب النفط في مضيق هرمز، مهدداً بأن قواته الجوية والفضائية مستعدة للتعامل مع أي تكرار لهذه الانتهاكات دون قيود.

من جانبها، أفادت وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري بأن العملية أدت إلى تدمير منظومة الرادار، في حين لم يصدر تعليق فوري من الولايات المتحدة أو البحرين يؤكد وقوع الاستهداف أو حجم الأضرار.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" قد أفادت، أمس، بتعرض مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان لنيران وصفتها بأنها معادية، فيما تحدثت وكالة "فارس" عن سماع دوي انفجارات في عدة مواقع بالمدينة مساء الخميس، وسط روايات لمصادر محلية بشأن احتمال ارتباطها بإطلاق طلقات تحذيرية على سفن مخالفة، دون تأكيد مستقل لطبيعة الانفجارات أو الجهة المسؤولة عنها.

ويُعد إعلان الحرس الثوري عن استهداف الرادار أول ادعاء إيراني باستهداف منشأة عسكرية أمريكية في إحدى دول الخليج منذ أوائل أيلول الماضي، وفق وكالة "رويترز"، التي أشارت إلى أن البحرين تستضيف مقر الأسطول الخامس الأمريكي.

تعثر المسار الدبلوماسي

وعلى الصعيد الدبلوماسي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن بلاده لم تعد بحاجة إلى اتفاق مع إيران، موجهاً نائبه جي دي فانس إلى تحويل اهتمامه إلى ملفات داخلية تتعلق بما وصفه بالفساد والجريمة في المدن والولايات التي يديرها الديمقراطيون.

وقال ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال"، إن واشنطن لا تحتاج إلى اتفاق مع طهران، مضيفاً أن الولايات المتحدة باتت تسيطر على الأموال الإيرانية ومضيق هرمز، وذلك عقب تقارير عن تحركات قادها فانس لاستئناف المفاوضات مع مسؤولين إيرانيين بهدف إنهاء الحرب والتوصل إلى تفاهم بشأن البرنامج النووي والملاحة البحرية.

وفي تطور متصل، قال رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف، إن مسؤولين أمريكيين طلبوا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التوسط لإقناع طهران بالدخول في مفاوضات مباشرة مع واشنطن، خلال زيارة مسؤولين أمريكيين إلى موسكو، فيما لم يقدم البيت الأبيض رداً مباشراً على هذا الادعاء، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

(أم)

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