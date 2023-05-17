​​​​​​​اغتيال قاضٍ جراء استهدافه من قبل مجهولين بدرعا السورية

استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص المباشر، قاضٍ في محكمة "الصلح" بمنطقة الحراك ومستشار محكمة استئناف الجنح بدرعا الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق ويدعى "منذر عثمان السلامات"، أمام منزله في مدينة إزرع بريف درعا، مما أدى إلى وفاته، حسب ما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويأتي ذلك في ظل انتشار الفوضى والفلتان الأمني في درعا، التي تشهد حالات استهدافات واغتيالات بشكل شبه يومي، يسودها غياب ضبط الوضع الأمني.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع العام الجاري، وفقاً لتوثيقات المرصد 195 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 150 شخص، جلهم من المواطنين وعناصر من قوات حكومة دمشق.

وتؤكد هذه الأرقام وتصاعد معدل الاستهدافات وجرائم القتل، فشل حكومة دمشق في ضبط الوضع الأمني في المناطق السورية التي فرضت عليها "التسويات"، لا سيما درعا التي خضعت لعمليتي تسوية، أولها كان في 2018 وثانيها في 2021، حيث حوّلت سياسة الفرض والإجبار المنطقة إلى مرتع لجرائم القتل والاغتيالات دون حسيب أو رقيب.

(د ع)