​​​​​​​آليات إعادة تأهيل البنى التحتية محور اجتماع دائرة شؤون المنظمات

عقدت دائرة شؤون المنظمات في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بالتنسيق مع دائرة العلاقات الخارجية اليوم، اجتماعاً للمنظمات الدولية والمحلية العاملة في شمال وشرق سوريا، لاطلاعهم على آخر المستجدات التي حصلت في شمال وشرق سوريا، وكيفية التنسيق لدعم المنشآت التي تعرضت للقصف والتدمير، وذلك في صالة مشوار جنوب مدينة الرقة.

وحضر الاجتماع ممثلون عن دائرة شؤون المنظمات ودائرة العلاقات الخارجية في شمال وشرق سوريا، ورؤساء المنظمات الدولية والمحلية العاملة في شمال وشرق سوريا.

الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بدران جيا كرد، تحدث خلال الاجتماع حول ضرورة تقييم البنى التحتية التي دُمّرت جراء هجمات الاحتلال التركي.

وقال بدران جيا كرد: "بكل تأكيد الإدارة ستواجه صعوبات بإعادة التأهيل لما كانت عليه، وسابقاً كانت هناك فجوات تعاني منها الإدارة الذاتية نتيجة الحروب التي عاشتها المنطقة. فالهجمات الأخيرة جاءت لتفتح فجوة كبيرة من الناحية الخدمية والاقتصادية، وسيلحقها تأثيرات على الإدارة الذاتية، والإدارة الذاتية تدرس كيفية تأهيل البنى التحتية في ظل الهجمات، هناك خطط وبرامج للإدارة في هذا المجال، ولكن قدرة الإدارة الذاتية لا تكفي لتأهيل هذه المنشآت، ونحن بحاجة للدعم لإعادة التأهيل".

ونوّه جيا كرد إلى أنه يمكن للمنظمات العاملة في المنطقة المساهمة ولو بمستوى قليل، في دعم إعادة تأهيل ما تم استهدافه وتخريبه، وقد يكون هناك مشاريع صحية وزراعية ويمكن للمنظمات أن تعمل حسب وظيفتها وحاجتها، وقال: "نحن نريد إعادة النظر في برامج المنظمات ووضع خطط وبرامج وفق الأولويات في المنطقة".

ومن ثم فتح باب النقاش حول آليات عمل المنظمات الدولية العاملة في مناطق الإدارة الذاتية، وسبل التنسيق بينها وبين الإدارة الذاتية في جهود إعادة تأهيل البنى التحتية التي دمرها الاحتلال التركي.

(م خ/أم )

ANHA