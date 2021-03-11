الاحتلال التركي ينشئ قاعدة عسكرية رابعة في محيط عين عيسى

وجاءت عملية بناء القاعدة العسكرية خلال الأسابيع الماضية، في ظل قصفٍ مدفعي وصاروخي للاحتلال التركي ومرتزقته؛ استهدف عددًا من القرى على الطريق الدولي، ومحيط مركز ناحية عين عيسى.

وتبعد القاعدة 1 كم شمال الطريق الدولي الـ M4؛ على مقربة من قرية هوشان، وقد زُوّدت كسابقاتها ببرج مراقبة ورادارات وآليات عسكرية، إلى جانب أسلحة ثقيلة، بينما أحيطت القاعدة بسواتر ترابية عالية.

وكان الاحتلال التركي قد أنهى عملية بناء 3 قواعد على أطراف مركز ناحية عين عيسى من الجهات الشمالية والشرقية والغربية، والتي تبعد 2 كم عن مركز الناحية خلال الـ 3 أشهر المنصرمة.

وبدأت تركيا بتنصيب أنظمة الرادار في قاعدتين بالقرب من الطريق الدولي الـ M4، على عمق 32 كم داخل الأراضي السورية، وهي منظومة للدفاع الجوي ضد الطائرات المسيرة، ويرجح أنها من نوع "إخطار" تركية الصنع.

وتسببت القواعد العسكرية التركية في فقدان 6 مدنيين لحياتهم، وجرح 16 آخرين جراء القصف المدفعي والصاروخي على مناطق مختلفة من الناحية خلال العدوان التركي الأخير.

فيما يخيم هدوء حذر منذ الـ 4 من شهر آذار/ مارس الجاري على جبهات القتال في ناحية عين عيسى والريف الغربي لمقاطعة كري سبي/تل أبيض، عقب 95 يومًا من العدوان التركي المستمر وفشله في الوصول إلى الطريق الدولي.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية من خلال عددٍ من البيانات المنفصلة عن مقتل 68 مرتزقًا وجنديًّا تركيًّا خلال 3 أشهر من العدوان التركي المتواصل على البلدة، فيما كشفت عن سجل 13 مقاتلًا ضمن صفوفها فقدوا حياتهم في إطار المقاومة ضد الاحتلال التركي ومرتزقته.

(ز س)

ANHA