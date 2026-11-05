مقتل 8 أشخاص في إطلاق نار غرب تركيا

قُتل ثمانية أشخاص وأُصيب آخر بجروح خطيرة في هجمات مسلحة استهدفت ثلاث قرى غرب تركيا.

مقتل 8 أشخاص في إطلاق نار غرب تركيا
العالم والشرق الأوسط
الخميس 5 تشرين الثاني, 2026   21:03
مركز الأخبار
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قُتل ثمانية أشخاص وأُصيب آخر بجروح خطيرة، اليوم، في هجمات مسلحة استهدفت ثلاث قرى في ولاية أفيون قره حصار غرب وسط تركيا.

وقال مكتب الوالي، في بيان، إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم جراء الهجمات، فيما أُصيب شخص آخر بجروح خطيرة.

وأضاف أن قوات الشرطة تلاحق مسلحاً يُشتبه في تنفيذه الهجمات، بعدما فرّ من القرى الثلاث مستخدماً سيارة، وسط عمليات بحث وتمشيط لتحديد مكانه والقبض عليه.

ولم ترد حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن دوافع الهجمات أو هوية المشتبه فيه.

(ع م)

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