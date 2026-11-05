اشتباكات مسلحة في البوكمال

شهدت مدينة البوكمال اشتباكات مسلحة في بين أفراد من عشيرة الجغايفة، فيما أُصيب أربعة أشخاص بمشاجرة في ريف درعا.

اشتباكات مسلحة في البوكمال
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الخميس 5 تشرين الثاني, 2026   22:10
مركز الأخبار
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شهدت مناطق سورية عدة، اليوم، حوادث أمنية متفرقة، تمثلت في اشتباكات مسلحة بين أفراد من عشيرة الجغايفة في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، ومشاجرة في بلدة الغارية الشرقية بريف درعا أسفرت عن إصابة أربعة أشخاص.

اشتباكات مسلحة وحظر تجوال في البوكمال

في مدينة البوكمال، اندلعت اشتباكات مسلحة بين أفراد من عشيرة الجغايفة، تخللها تبادل لإطلاق النار، في ظل توتر واستنفار سادا المنطقة، وسط مخاوف من تطور المواجهات وامتدادها إلى أحياء أخرى.

وعلى إثر ذلك، توجهت القوى الأمنية إلى موقع الاشتباكات، وفرضت حظر تجوال في المنطقة في محاولة لاحتواء الموقف ومنع تجدد إطلاق النار واتساع رقعة المواجهات.

ولم تتوافر، حتى لحظة إعداد هذا الخبر، معلومات مؤكدة عن وقوع إصابات بشرية أو خسائر مادية، كما بقيت الأسباب والخلفيات التي أدت إلى اندلاع الاشتباكات غير واضحة.

إصابة أربعة أشخاص في مشاجرة بريف درعا

وفي درعا، أُصيب أربعة أشخاص بجروح متفاوتة جراء مشاجرة اندلعت بين مجموعة من الشبان في بلدة الغارية الشرقية، على خلفية خلافات بينهم، حيث جرى نقل المصابين إلى مشفى درعا الوطني لتلقي العلاج.

وفي حادثة منفصلة، شهدت بلدة كفرومة بريف إدلب الجنوبي، أمس، مشاجرة تطورت إلى استخدام الأسلحة النارية، بعدما أقدم أحد أطراف الخلاف على إطلاق النار، ما أسفر عن إصابة عدد من المتشاجرين، وسط حالة من التوتر في المنطقة.

(ع م)

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