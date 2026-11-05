استهداف محيط مبنى أمن الطرق بقذيفة RPG في معرة النعمان

استهدف مجهولون بقذيفة RPG محيط مبنى أمن الطرق في معرة النعمان بريف إدلب، دون تسجيل إصابات.

استهداف محيط مبنى أمن الطرق بقذيفة RPG في معرة النعمان
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الخميس 5 تشرين الثاني, 2026   20:27
مركز الأخبار
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استهدف مجهولون، مساء اليوم، بقذيفة "RPG" محيط مبنى أمن الطرق في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى سماع دوي انفجار في المنطقة، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات بشرية أو حجم الأضرار المادية.

(ع م)

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