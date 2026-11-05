مستشار الرئاسة السورية مظلوم عبدي يزور صالة عزاء الشهيد جوان إبراهيم

زار مستشار الرئاسة السورية، مظلوم عبدي صالة عزاء الشهيد جوان إبراهيم في مدينة قامشلو.

مستشار الرئاسة السورية مظلوم عبدي يزور صالة عزاء الشهيد جوان إبراهيم
خبر
الخميس 5 تشرين الثاني, 2026   22:46
مركز الأخبار
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قدّم اليوم، مستشار الرئاسة السورية مظلوم عبدي، واجب العزاء لذوي الشهيد جوان إبراهيم ورفاقه في صالة العزاء، بمدينة قامشلو.

وخلال ذلك تحدث مظلوم عبدي وتقدم في بداية حديثه بالعزاء لذوي الشهيد جوان وجميع رفاقه، وذكر تفاصيل من الدور الريادي الذي قام به جوان إبراهيم منذ انطلاقة ثورة 19 تموز.

وقال عبدي : "الشهيد جوان لعب دوراً مهماً في تنظيم عدد من المؤسسات المهمة خلال الثورة، وقاد نضالاً منقطع النظير في سبيل ذلك".

وتابع: "عندما دعت الحاجة إلى تنظيم مؤسسة الأساييش كان جوان إبراهيم الشخص الذي اختير لهذا العمل، وبالفعل تمكن من تقديم جهد كبير في عمل الأساييش وتفعيل النظام الأمني في روج آفا".

مستشار الرئاسة السورية ذكر أن أي مكتسبات تتحقق الآن هي كلها بفضل الجهود والتضحيات التي قدمها الشهداء الذين كان لهم دور محوري في السير بخطى ثابتة نحو ذلك.

وكان المقاتل في قوات الدفاع الشعبي، جوان إبراهيم، قد استُشهد في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2019، خلال مشاركته في النضال بجبال كردستان، بعد أن أسهم بدور بارز في ثورة روج آفا منذ انطلاقتها عام 2012.


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