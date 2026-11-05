باكستان تبحث مع إيران وعُمان تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين

بحث وزير الخارجية الباكستاني مع نظيريه الإيراني والعُماني التطورات الإقليمية والدولية، مؤكداً أهمية الحوار والدبلوماسية لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

باكستان تبحث مع إيران وعُمان تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين
العالم والشرق الأوسط
الخميس 5 تشرين الثاني, 2026   22:50
مركز الأخبار
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أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، اليوم، اتصالين هاتفيين مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ونظيره العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، لبحث التطورات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية أن دار وعراقجي أكدا أهمية مواصلة الحوار والدبلوماسية لمعالجة القضايا العالقة، وشددا على ضرورة استمرار انخراط الأطراف بصورة بنّاءة، فيما أكد الوزير الباكستاني أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار الدائم في المنطقة.

وفي الاتصال مع نظيره العُماني، بحث دار سبل تطوير العلاقات الثنائية بين باكستان وسلطنة عُمان، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن أبرز التطورات الإقليمية والدولية، وأكد الجانبان أهمية مواصلة الحوار والجهود الدبلوماسية بما يسهم في دعم السلام والاستقرار الإقليميين.

(ع م)

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