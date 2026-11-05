مصدر:  YNK يصوّت على الانسحاب من حكومة جنوب كردستان

كشف مصدر نقلت عنه وكالة روج نيوز أن المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني اتخذ قراراً بالأغلبية يقضي بالانسحاب من حكومة جنوب كردستان وعدم الاعتراف بالبرلمان.

مصدر:  YNK يصوّت على الانسحاب من حكومة جنوب كردستان
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الخميس 5 تشرين الثاني, 2026   19:03
مركز الأخبار
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وبحسب ما نقلته وكالة روج نيوز أن اجتماع عُقد مساء اليوم بحضور أعضاء الفريق الحكومي للاتحاد الوطني الكردستاني YNK

وأوضح المصدر لـ “روج نيوز”، أن رئيس الحزب بافل طالباني أبدى موقفاً متشدداً خلال الاجتماع، مشيراً إلى أن قرار الانسحاب وعدم الاعتراف بالبرلمان حظي بأغلبية الأصوات.

وأضاف أن بافل طالباني من المقرر أن يعلن، مساء اليوم، بياناً رسمياً يتضمن مخرجات الاجتماع وقرار الحزب وموقفه من المرحلة المقبلة.

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