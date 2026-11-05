روسيا تحذّر مواطنيها من السفر إلى إيران

دعت روسيا مواطنيها إلى تجنب السفر مؤقتاً إلى إيران، وحثّت الموجودين فيها على توخي الحذر والابتعاد عن التجمعات والمنشآت العسكرية والحكومية.

روسيا تحذّر مواطنيها من السفر إلى إيران
العالم والشرق الأوسط
الخميس 5 تشرين الثاني, 2026   21:18
مركز الأخبار
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أوصت وزارة الخارجية الروسية مواطنيها بالامتناع مؤقتاً عن السفر إلى إيران، في ظل استمرار المخاوف من احتمال تجدد التصعيد والتوترات في المنطقة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، إن التوصيات الموجهة إلى المواطنين الروس ما تزال قائمة، داعية إلى تأجيل السفر إلى إيران إلى حين اتضاح الأوضاع وتسوية الأزمة.

وأضافت زاخاروفا أن الوزارة تحث المواطنين الروس الموجودين داخل إيران على توخي الحذر واليقظة، وتجنب التجمعات وأماكن الفعاليات الجماهيرية، فضلاً عن الابتعاد عن المناطق المحيطة بالمنشآت العسكرية والحكومية.

وأشارت إلى أن وزارة الخارجية تتابع تطورات الوضع عن كثب، داعية المواطنين الروس الموجودين في إيران إلى الالتزام الكامل بالتوجيهات والتعليمات الصادرة عن السلطات الإيرانية، وفق ما نقلته قناة "روسيا اليوم".

(ع م)

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