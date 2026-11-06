مخطط وكالة أنباء هاوار 6-11-2026

مخطط وكالة أنباء هاوار 6-11-2026
مخطط
الجمعة 6 تشرين الثاني, 2026   02:00
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أكد أهالي مدينة كركي لكي تمسكهم بالعيش المشترك بين مكونات المنطقة، ورفضهم محاولات إثارة الفتنة والتحريض بين الكرد والعرب والسريان، مشددين على ضرورة الحفاظ على العلاقات الأخوية التي تجمع أبناء المنطقة، وعدم السماح لأي جهة باستغلال الأحداث لإثارة الخلافات وضرب التماسك الاجتماعي(مرفق بالصور والفيديو).

أكد الشاعر هوزان كركوندي أن اللغة الكردية تحتل المرتبة الثامنة عالمياً بـ 918 ألفاً و123 كلمة على منصة "ويكاموس"، وقد حافظت على ديمومتها آلاف السنين على الرغم من غياب الكيانات السياسية الحامية لها، ودعا الجيل الجديد والمثقفين إلى استعادة الكلمات الكردية الضائعة وتثبيتها توثيقياً(مرفق بالصور والفيديو).

تهدد الألغام ودمار المبنى سلامة أكثر من 200 تلميذ في مدرسة الشهيد أحمد الوجري بريف تل تمر الشمالي، ما دفع عدداً من الأهالي إلى الامتناع عن إرسال أبنائهم إليها، وسط مطالبات بإزالة مخلفات الحرب وتأهيل المدرسة وتوفير مستلزماتها الأساسية(مرفق بالصور والفيديو).

يواجه مكتتبو السكن الشبابي في سوريا مخاوف من تحميلهم أعباء مالية إضافية، مطالبين بتسليمهم منازلهم على وضعها الراهن، بعد انتظار تجاوز 22 عاماً، وسط تأخر أكثر من 93 ألف وحدة سكنية(مرفق بالصور).

تكشف الانتخابات النصفية الأميركية عن احتمال تقييد هامش مناورة ترامب دون تغيير المصالح الاستراتيجية لواشنطن، بما يعيد تشكيل حسابات إيران وأوكرانيا والصين وإسرائيل، ويضع الانفتاح على سوريا أمام رقابة وشروط سياسية وأمنية واقتصادية متزايدة (مرفق بالصور).

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