مؤتمر ستار في تل تمر يستنكر الاعتداء على طلاب الحسكة ويؤكد حق التعليم باللغة الأم

استنكر مؤتمر ستار في تل تمر وبلداتها الاعتداءات التي استهدفت المظاهرة السلمية لطلاب الحسكة المطالبين بحق التعليم باللغة الأم، مؤكداً مساندته لمطالبهم وضرورة حماية حقوقهم اللغوية والثقافية.

مؤتمر ستار في تل تمر يستنكر الاعتداء على طلاب الحسكة ويؤكد حق التعليم باللغة الأم
خبر
الخميس 5 تشرين الثاني, 2026   18:25
الحسكة
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استنكر مؤتمر ستار في مدينة تل تمر وبلداتها، خلال بيان للرأي العام، الاعتداءات التي طالت المظاهرة السلمية لطلاب مدارس مدينة الحسكة، يوم أمس، والتي خرجت للمطالبة بحقهم في التعلم باللغة الأم، مؤكداً ضرورة احترام الحقوق اللغوية والثقافية وضمان حق الطلاب في التعلم بلغتهم.

وقُرئ البيان أمام مقر مجلس عوائل شهداء تل تمر، بمشاركة نساء المدينة وممثلات عن التنظيمات النسوية وأمهات السلام، حيث قرأت العضوة في مؤتمر ستار نالين سيدو البيان باللغة الكردية، فيما قرأته الإدارية في دار المرأة بتل تمر هدلة يونس باللغة العربية.

وأكد البيان رفضه للاعتداءات التي استهدفت الطلاب خلال تعبيرهم السلمي عن مطالبهم، مشدداً على أن المطالبة بالتعليم باللغة الأم حق مشروع، وأن اللغة تشكل ركيزة أساسية للهوية الثقافية والوطنية للشعوب، ولا يمكن فصلها عن حقوق الإنسان الأساسية.

وأشار البيان إلى أن حماية اللغة الكردية وضمان تعليمها للأجيال القادمة مسؤولية تقع على عاتق الجهات المعنية، داعياً إلى احترام إرادة الطلاب ومطالبهم المشروعة، وعدم اللجوء إلى أساليب العنف أو التضييق عليهم أثناء التعبير عن حقوقهم التعليمية والثقافية.

وفي ختام البيان، أكد مؤتمر ستار ضرورة الاعتراف باللغة الكردية وضمان حق التعليم بها، مطالباً الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه حقوق الطلاب، والعمل على توفير بيئة تعليمية تحترم التنوع اللغوي والثقافي وتضمن حق الشعوب في التعلم بلغتها الأم.

(ع ه)


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