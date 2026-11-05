أمريكا تفرض عقوبات جديدة على كوبا

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على كوبا، تستهدف قطاعات الإلكترونيات والتصنيع والبحرية والتكنولوجيا، إلى جانب شبكة شحن النفط وكيانات حكومية وموردين صينيين للجيش الكوبي.

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على كوبا
العالم والشرق الأوسط
الخميس 5 تشرين الثاني, 2026   23:16
مركز الأخبار
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أعلنت الولايات المتحدة، اليوم، إجراءات جديدة تمهّد لفرض عقوبات على قطاعات واسعة من الاقتصاد الكوبي، تشمل الإلكترونيات والتصنيع والقطاع البحري والتكنولوجيا، في خطوة جديدة لتشديد الضغوط الاقتصادية على هافانا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في بيان، إن القرار يأتي بالتزامن مع فرض عقوبات إضافية مرتبطة بكوبا، استهدفت أفراداً وكيانات، من بينها شبكة لشحن النفط الخام، ومؤسسات مملوكة للدولة، إلى جانب موردين مقيمين في الصين يقدمون إمدادات للقوات المسلحة الكوبية.

وأضاف روبيو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما وصفه بتوجيه النظام الكوبي موارد الجزيرة لمصلحة النخبة العسكرية، مشيراً إلى أن مقربين من الحكومة وأفراداً من عائلاتهم يحققون أرباحاً عبر شبكات خارجية وصفها بالغموض.

واتهم الوزير الأمريكي كوبا أيضاً بأداء دور قاعدة انطلاق لتحالف دولي يضم أطرافاً معادية للولايات المتحدة، قال إنها تسعى إلى تهديد المصالح الأمريكية والتجسس عليها والتآمر ضدها.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تشديد واشنطن سياستها تجاه الحكومة الكوبية، مع توسيع نطاق الضغوط ليشمل قطاعات اقتصادية وشبكات تجارية وإمدادات مرتبطة بالمؤسسة العسكرية في الجزيرة.

(ع م)

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