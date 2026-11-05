شابات قامشلي سبورت بطلات الدوري السوري

تُوّج فريق شابات قامشلي سبورت بلقب النسخة الأولى من الدوري السوري للشابات بكرة القدم للموسم 2026–2027، فيما أحرزت لاعبة الفريق ليلاس إبراهيم لقب هدافة البطولة برصيد 15 هدفاً.

شابات قامشلي سبورت بطلات الدوري السوري
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الخميس 5 تشرين الثاني, 2026   09:53
مركز الأخبار
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أعلن أمس الأربعاء، تتويج فريق شابات القامشلي سبورت، بعد منافسته مع فريق الرياضي، على صدارة الدوري.

وكان الفريق قد اقترب من حسم اللقب عقب فوزه على شابات الرواد بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أُقيمت بمدينة حلب ضمن منافسات الجولة السادسة إياباً، وسجلت فاطمة الأحمد هدفين، فيما أضافت روجين عبد القادر ودنز شعبو الهدفين الآخرين.

وعلى صعيد الجوائز الفردية، تصدرت ليلاس إبراهيم قائمة الهدافات برصيد 15 سهدفاً، متقدمة على ماسة مينا من فريق الرياضي التي سجلت 12 هدفاً، فيما جاءت روجين عبد القادر، زميلتها في قامشلي سبورت، في المركز الثالث برصيد 10 أهداف.

وحصدت حارسة مرمى قامشلي سبورت، ميديا شوكت، جائزة أفضل حارسة في بطولة الدوري السوري للشابات، بعدما قدمت أداءً مميزاً طوال منافسات البطولة، ولم تستقبل شباكها سوى هدفين خلال مشوار الفريق نحو التتويج باللقب.

ويأتي هذا التتويج ضمن سلسلة من النتائج التي حققها النادي في منافسات كرة القدم النسائية السورية، إذ سبق لفريق السيدات إحراز لقب الدوري السوري ثلاثة مواسم متتالية، وهي 2023–2024 و2024–2025 و2025–2026، كما حقق فريق الناشئات ألقاباً في عدة مواسم.

(أم)

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