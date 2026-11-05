استهداف ناقلة نفط بمقذوفين قبالة السواحل القطرية

استُهدفت ناقلة نفط بمقذوفين قبالة السواحل القطرية شمال مدينة الشمال، وفق مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني، وسط غموض بشأن مصير الطاقم وحجم الأضرار.

استهداف ناقلة نفط بمقذوفين قبالة السواحل القطرية
العالم والشرق الأوسط
الخميس 5 تشرين الثاني, 2026   19:19
مركز الأخبار
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أعلن مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني، اليوم، تعرض ناقلة نفط لهجوم بمقذوفين قبالة السواحل القطرية في الخليج العربي، الأربعاء، من دون توافر معلومات مؤكدة حتى الآن عن سلامة أفراد الطاقم أو حجم الأضرار التي لحقت بالسفينة.

وأوضح المركز أن الهجوم وقع شمال مدينة الشمال القطرية، مشيراً إلى أن اسم الناقلة المستهدفة لم يُكشف عنه، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

وكان المركز قد أفاد الشهر الماضي بمواجهته صعوبات في تحديد العدد الفعلي للهجمات البحرية والإبلاغ عنها بدقة، نتيجة إحجام عدد من السفن عن الإبلاغ عن الحوادث التي تتعرض لها.

وفي تطور متصل، ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، أن حريقاً اندلع في ناقلتي نفط وقارب قطر إثر اصطدامها بألغام بحرية في مضيق هرمز، من دون تقديم تفاصيل بشأن سقوط ضحايا أو جنسية السفن والعلم الذي ترفعه.

(ع م)

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