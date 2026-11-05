استقالة رئيس باراغواي بسبب انهيار البنوك

استقال رئيس باراغواي سانتياغو بينيا على خلفية انهيار بنك "أوينو"، الذي حرم ملايين العملاء من الوصول إلى حساباتهم، وسط احتجاجات وضغوط سياسية ومطالبات بعزله.

استقالة رئيس باراغواي بسبب انهيار البنوك
العالم والشرق الأوسط
الخميس 5 تشرين الثاني, 2026   21:44
مركز الأخبار
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أعلن رئيس باراغواي، سانتياغو بينيا، استقالته، اليوم الخميس، على وقع تصاعد الأزمة المصرفية في البلاد، إثر انهيار بنك "أوينو"، وما خلّفه من تداعيات واسعة طالت ملايين العملاء الذين باتوا عاجزين عن الوصول إلى حساباتهم المصرفية.

وقال بينيا، في خطاب مسجل بالفيديو، إن قراره جاء انطلاقاً من حرصه على استقرار البلاد والحفاظ على السلم الاجتماعي والمؤسسات الديمقراطية، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وجاءت الاستقالة بعد تفاقم تداعيات انهيار البنك، التي دفعت رئيس البنك المركزي في باراغواي إلى تقديم استقالته، الثلاثاء الماضي، فيما أوقفت السلطات ثمانية من كبار المسؤولين التنفيذيين على خلفية الأزمة.

وفقد بينيا، الذي يُعد من حلفاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دعم عدد من أعضاء حزبه المحافظ، في تطور زاد من عزلته السياسية ومهّد الطريق أمام استقالته.

وتحتاج الاستقالة إلى مصادقة مجلس الشيوخ حتى تصبح نافذة، فيما أفاد نواب بأن المجلس مرشح للتحرك سريعاً لضمان انتقال سلس للسلطة، في ظل أزمة مالية وسياسية تضع استقرار البلاد أمام اختبار صعب.

(ع م)

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