احتجاجات طلابية في كركي لكي ورميلان للمطالبة بالتعليم باللغة الكردية

تأكيداً لتمسكهم بلغتهم الأم ورفضاً لحرمانهم من حق التعليم بها، خرج طلبة مدينتي كركي لكي ورميلان في مظاهرات احتجاجية للمطالبة بالاعتراف الرسمي باللغة الكردية، وضمان حق التعليم بها.

احتجاجات طلابية في كركي لكي ورميلان للمطالبة بالتعليم باللغة الكردية
احتجاجات طلابية في كركي لكي ورميلان للمطالبة بالتعليم باللغة الكردية
احتجاجات طلابية في كركي لكي ورميلان للمطالبة بالتعليم باللغة الكردية
خبر
الخميس 5 تشرين الثاني, 2026   17:46
قامشلو
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خرج طلبة مدينتي كركي لكي ورميلان في منطقة الجزيرة، اليوم، في مظاهرات احتجاجية للمطالبة بحقهم في التعلم باللغة الكردية، والاعتراف الرسمي بها وضمان حق التعليم بها في مختلف المراحل الدراسية، مؤكدين تمسكهم بلغتهم الأم وضرورة صون حقوقهم اللغوية والتعليمية.

وجاب الطلبة شوارع المدينتين، مرددين شعارات تؤكد حقهم في التعلم بلغتهم الأم، من بينها "لغتنا كردية ومن حقنا أن نتعلم" كما رفعوا لافتات كتبت عليها عبارات تطالب بالاعتراف الرسمي باللغة الكردية، والتأكيد على أنها حق أصيل لأبناء الشعب الكردي.

وأكد الطلبة من خلال مظاهراتهم تمسكهم بحقهم في مواصلة التعليم باللغة الكردية، مطالبين بضمان هذا الحق والاعتراف باللغة الكردية لغةً رسمية بما يكفل للأجيال القادمة التعلم بلغتها الأم في مختلف المراحل التعليمية.

(ك س)

ANHA 


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