وكالتنا توثق مجازر الاحتلال التركي في ريف كري سبي وعين عيسى خلال 2021

تستمر دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها بقصف البلدات والقرى الواقعة على خطوط التّماس بهدف بث الذعر بين المدنيين ودفعهم إلى الهجرة منها، متسببة بذلك بخسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

ومنذ احتلالها لمقاطعة كري سبي، ودولة الاحتلال التركي تقصف القرى الواقعة على خطوط التّماس وهي "خربة بقر، والعريضة، والصوان، وكور حسن، والدبس، والهوشان، وصيدا، ومعلق، والخالدية وغيرها من القرى".

وتسبب هذا القصف بخسائر كبيرة في أرواح المدنيين من نساء وأطفال وشيوخ، وصلت إلى40 مدني، بين شهيد وجريح، من ضمنهم أشخاص من أسر واحدة، قضوا في مجازر ارتكبها المحتل في قرية " الصفاوية، والحدريات، ومجزرتان في قرية الدبس" وجميع هذه القرى تتبع لناحية عين عيسى التابعة لمقاطعة كري سبي.

مراسلو وكالتنا وثقوا تلك الجرائم والمجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال التركي خلال عام 2021، حيث بلغ عدد الشهداء 13 مدنياً وهم "مجيد إبراهيم العوض، وروني باكور محمد، وإيمان صالح السمعو، ومحمود حميدي الخليل، وزيد خلف العيسى، ومالك المحارب الحميدي، وعيدان حمد العميري، وخموس البصيلي، وحمد الخنيس الجربوع، بينهم 4 أطفال هم "أحمد إبراهيم الرحيم (12 سنة)، وزياد زيد الخلف (12 سنة)، وهدى زيد الخلف (9 سنوات)، ومنى زيد الخلف (7 سنوات)".

فيما بلغ عدد الجرحى 27 وهم "قصي الحسن، ولطيفة الشداد، وفهد الشواخ، وعبد الرحيم محمد الحمد، وزهرة صالح السمعو، ونجيب إبراهيم حميد، عزيزة جخيدم، ومحمد حسن المحمد، وعبد الكريم الشلاش، وعزيزة شوكت بوزان، وختام هلال الشبهر، وميزر اسماعيل العيسى، وشيار إبراهيم العيسى، أيهم عمر أحمد، وياسر يوسف حجو، وزينب محمد الشريف، ومحمد شريف العوض، وطرفة مرعي الناشي، ومحمد فايز المنفي، وحسين محمد عبد، وحافظ علي نايف، وميماتي أحمد إبراهيم، وعبد الغني موسى الدعبول، ولقمان فيصل صبحي، بينهم 3 أطفال هم "أمينة نجيب ( 7 سنوات)، وسيدة زيد خلف ( 1 سنة واحدة)، ورشيد حسن الخلف ( 11 سنة)".

ويستمر القصف التركي على ريف المقاطعة وأطراف ناحية عين عيسى على مرأى ومسمع "الضامن الروسي" الذي نشر قواته على طول خطوط التّماس مع العدو التركي وعلى الطريق الدولي M4 بعد عقد اجتماع سوتشي في الـ 22 من شهر تشرين الأول من العام 2019، والذي كان من المقرر أن يكون بموجبه ضامناً لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين.

وتعليقاً على هذا الموضوع، شددت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة كري سبي، ليلى مشو، على أن استمرار القصف التركي الهمجي سيزهق المزيد من أرواح المدنيين الأبرياء.

وبيّنت أن "الضامن الروسي ومنذ انتشاره في المنطقة يقف موقف المتفرج مما يفعله المحتل التركي من قصف ومجازر ترتكب بحق المدنيين دون أن يحرك ساكناً حتى اللحظة".

وطالبت المجتمع الدولي و"الضامن الروسي" بالتحرك سريعاً إزاء ما تتعرض له المنطقة من قصف همجي من قبل المحتل التركي ومرتزقته تفادياً لإزهاق المزيد من أرواح المدنيين الأبرياء.

وتجدر الإشارة إلى أن القصف التركي لم يقتصر على الخسائر البشرية، بل كان له ضرر على ممتلكات المدنيين أيضاً، حيث تم توثيق تدمير أكثر من 113 منزلاً، بالإضافة إلى إخلاء أكثر من 5 قرى بشكل كامل وهي "صيدا، ومعلق، والهوشان، والصوان، والعريضة" بعد تدمير معظم المنازل فيها جراء استهدافها بشكل مباشر، وحرق آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية.

(د أ/ مـ)

ANHA