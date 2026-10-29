وفاة 5 أشخاص بينهم أطفال جراء السيول في سوريا

تسببت السيول في سوريا بوفاة 5 أشخاص، بينهم أطفال، وفقدان خمسة آخرين في أرياف الرقة ودير الزور وحلب، فيما أنقذت فرق الدفاع المدني 25 شخصاً.

وفاة 5 أشخاص بينهم أطفال جراء السيول في سوريا
خبر
الخميس 29 تشرين الأول, 2026   20:46
مركز الأخبار
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أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، اليوم، وفاة خمسة أشخاص، بينهم أربعة أطفال، وفقدان خمسة آخرين جراء السيول والأمطار الغزيرة في أرياف الرقة ودير الزور وحلب، مؤكدة استمرار عمليات البحث عن المفقودين.

وأوضحت الوزارة أن طفلاً توفي غرقاً في بركة مياه بقرية هنيدة في ريف الرقة الغربي، وآخر في قرية حمّار العلي بريف دير الزور الغربي، فيما غرق طفلان في قرية أبو حية بمنطقة عين عيسى شمالي الرقة. كما توفي مدني قرب جسر السلماني في ريف الرقة الغربي، وتشير المعطيات الأولية إلى أن الوفاة ناجمة عن حادث سير.

وأضافت أن المفقودين هم مدني جرفته السيول على طريق دير الزور–تدمر في منطقة هريبشة، وشخصان قرب جسر السلماني غرب الرقة، وطفلان في ريف حلب، أحدهما في قرية الخاتونية بريف صرّين والآخر في حي الأسدية بمدينة منبج.

وفي عمليات الإنقاذ، تمكنت فرق الدفاع المدني السوري من إنقاذ 25 شخصاً حاصرتهم السيول أو علقت مركباتهم في المياه، في محافظات الرقة ودير الزور وحمص، فيما تواصل الفرق استجابتها للبلاغات ونداءات الاستغاثة في المناطق المتضررة.

وشهدت الرقة والحسكة ودير الزور ومناطق في شرق حمص وحماة وحلب هطولات مطرية رعدية، ترافقت مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية، ما أدى إلى تشكل السيول وجريان الأودية وقطع طرقات، إضافة إلى تضرر أراضٍ زراعية ومنازل.

(ع م)

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